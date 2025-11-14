Boost প্রাইস(BOOST)
আজ Boost (BOOST)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.02163, যা গত 24 ঘণ্টায় 11.72% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BOOST থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BOOST-এর জন্য $ 0.02163।
Boost বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #1604 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 3.44M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 158.86M BOOST। গত 24 ঘণ্টায়, BOOST এর ট্রেড হয়েছে $ 0.01642 (নিম্ন) এবং $ 0.02415 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.19261759528476227 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.01653496716436314।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BOOST গত ঘণ্টায় +3.59% এবং গত 7 দিনে -73.88% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 75.34K-তে পৌঁছেছে।
Boost এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 3.44M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 75.34K। BOOST এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 158.86M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 21.63M।
Boost এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.0022691
|+11.72%
|30 দিন
|$ -0.0628
|-74.39%
|60 দিন
|$ -0.0703
|-76.48%
|90 দিন
|$ +0.01163
|+116.30%
আজ, BOOST এর পরিবর্তন $ +0.0022691 (+11.72%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.0628(-74.39%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, BOOST এর প্রাইস $ -0.0703 (-76.48%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.01163 (+116.30%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
BOOST, the future of brand and creator engagement, builds on the foundation set by Alphabot and now expands globally. With the launch of Pulse, our InfoFi + Action Layer platform that turns attention into real user growth, we’re bridging authentic engagement with measurable adoption. Boost unites the world’s biggest brands, viral creators, and their communities in transformative ways. Alphabot already proved scale in Web3 with 7M+ registered users and $1.56B in rewards distributed. Now the Boost ecosystem, all powered by BOOST, takes it further, empowering billions of users, brands, and creators, and setting a new standard for social and on-chain engagement.
Boost সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
