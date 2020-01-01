Токеномика на YUPFUN Token (YUPFUN) Открийте ключова информация за YUPFUN Token (YUPFUN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за YUPFUN Token (YUPFUN) YUPFUN is a Solana-based meme and DeFi project that fuses viral meme culture with real decentralized finance utility. It aims to create a fun, community-driven ecosystem where users can trade, stake, and bridge tokens seamlessly across multiple liquidity pools and decentralized exchanges (DEXs) like BitStorage.finance Raydium, Orca, Meteora, PumpSwap, MintMe.com. YUPFUN isn't just about memes — it's about empowering the community with real ownership through fair launch mechanics, liquidity incentives, and cross-chain accessibility. The project also promotes creative engagement by encouraging users to create and share memes, art, and participate in community-driven events to grow the YUPFUN brand. With no VC backing, no private sales, and no hidden agendas, YUPFUN represents a true decentralized, permissionless movement blending entertainment with real blockchain functionality. Официален уебсайт: https://yup.fun Бяла книга: https://yup.fun/white-paper Купете YUPFUN сега!

Токеномика и анализ на цената за YUPFUN Token (YUPFUN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за YUPFUN Token (YUPFUN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 176.96K $ 176.96K $ 176.96K Общо предлагане: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Циркулиращо предлагане: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (оценка при пълна реализация): $ 176.96K $ 176.96K $ 176.96K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00017701 $ 0.00017701 $ 0.00017701 Научете повече за цената на YUPFUN Token (YUPFUN)

Токеномика на YUPFUN Token (YUPFUN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на YUPFUN Token (YUPFUN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой YUPFUN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой YUPFUN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на YUPFUN, разгледайте цената в реално време на токените YUPFUN!

Прогноза за цената за YUPFUN Искате ли да знаете какъв път може да поеме YUPFUN? Нашата страница за прогноза за цената YUPFUN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

