Информация за UniX (UNIX) UniX Gaming is a decentralized autonomous organization (DAO), which is bridging the gap between Play-To-Earn games and the most essential part of the Metaverse, the Players. UniX Gaming offers a wide range of utility with it’s Token; be involved with DAO Vaults generating high yield returns, access to the IGO launchpad which will onboard the latest Play-To-Earn titles. 💰 📖 Lightpaper | Website 🤝 UniX Gaming Partners Pluto Digital | Scrypt | LD Capital | Akatsuki | AU21 Capital | SL 2 Capital The biggest Metaverse Guild UniX Gaming with over 188,000 members on Discord. Take an active role in building the UniX Gaming Ecosystem alongside their 500,000 strong following. UniX Gaming is a DAO V2, an enhanced DAO to the recently adopted DAOs in the Metaverse. Официален уебсайт: https://unixgaming.org Бяла книга: https://unixgaming.org/wp-content/uploads/2021/11/UniX-Litepaper_21.11.21_v1.0.pdf Купете UNIX сега!

Токеномика и анализ на цената за UniX (UNIX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за UniX (UNIX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 77.52K $ 77.52K $ 77.52K Общо предлагане: $ 244.91M $ 244.91M $ 244.91M Циркулиращо предлагане: $ 244.91M $ 244.91M $ 244.91M FDV (оценка при пълна реализация): $ 77.52K $ 77.52K $ 77.52K Рекорд за всички времена: $ 1.48 $ 1.48 $ 1.48 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Текуща цена: $ 0.0003108 $ 0.0003108 $ 0.0003108 Научете повече за цената на UniX (UNIX)

Токеномика на UniX (UNIX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на UniX (UNIX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой UNIX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой UNIX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на UNIX, разгледайте цената в реално време на токените UNIX!

Прогноза за цената за UNIX Искате ли да знаете какъв път може да поеме UNIX? Нашата страница за прогноза за цената UNIX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените UNIX сега!

