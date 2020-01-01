Токеномика на Summer Point Token (SUMX) Открийте ключова информация за Summer Point Token (SUMX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Summer Point Token (SUMX) The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges. Официален уебсайт: https://summerpointtoken.finance Купете SUMX сега!

Токеномика и анализ на цената за Summer Point Token (SUMX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Summer Point Token (SUMX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.81M $ 10.81M $ 10.81M Общо предлагане: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Циркулиращо предлагане: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 10.81M $ 10.81M $ 10.81M Рекорд за всички времена: $ 0.01769242 $ 0.01769242 $ 0.01769242 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01114562 $ 0.01114562 $ 0.01114562 Текуща цена: $ 0.01200891 $ 0.01200891 $ 0.01200891 Научете повече за цената на Summer Point Token (SUMX)

Токеномика на Summer Point Token (SUMX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Summer Point Token (SUMX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой SUMX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой SUMX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на SUMX, разгледайте цената в реално време на токените SUMX!

Прогноза за цената за SUMX Искате ли да знаете какъв път може да поеме SUMX? Нашата страница за прогноза за цената SUMX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените SUMX сега!

