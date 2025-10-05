Цената в реално време на Summer Point Token днес е 0.01129164 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SUMX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SUMX в MEXC сега.Цената в реално време на Summer Point Token днес е 0.01129164 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SUMX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SUMX в MEXC сега.

Summer Point Token Лого

Summer Point Token цена (SUMX)

Не се намира в списъка

1 SUMX към USD - цена в реално време:

$0.01129164
+1.70%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Summer Point Token (SUMX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:33:46 (UTC+8)

Информация за цената за Summer Point Token (SUMX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.01093609
24-часов нисък
$ 0.01131547
24-часов висок

$ 0.01093609
$ 0.01131547
$ 0.01769242
$ 0.01050959
-0.01%

+1.80%

+3.15%

+3.15%

Цената в реално време за Summer Point Token (SUMX) е$0.01129164. През последните 24 часа SUMX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01093609 до най-висока стойност $ 0.01131547, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SUMX е $ 0.01769242, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01050959.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SUMX има промяна от -0.01% за последния час, +1.80% за 24 часа и +3.15% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Summer Point Token (SUMX)

$ 10.16M
--
$ 10.16M
900.00M
900,000,000.0
Текущата пазарна капитализация на Summer Point Token е $ 10.16M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SUMX е 900.00M, като общото предлагане е 900000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.16M.

История на цените за Summer Point Token (SUMX) USD

През днешния ден промяната в цената на Summer Point Token към USD беше $ +0.00019954.
През последните 30 дни промяната в цената на Summer Point Token към USD беше $ -0.0003074182.
През последните 60 дни промяната в цената на Summer Point Token към USD беше $ -0.0004309420.
През последните 90 дни промяната в цената на Summer Point Token към USD беше $ -0.002846257332566767.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00019954+1.80%
30 дни$ -0.0003074182-2.72%
60 дни$ -0.0004309420-3.81%
90 дни$ -0.002846257332566767-20.13%

Какво е Summer Point Token (SUMX)

The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.

Summer Point Token (SUMX) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Summer Point Token (USD)

Колко ще струва Summer Point Token (SUMX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Summer Point Token (SUMX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Summer Point Token.

Проверете прогнозата за цената за Summer Point Token сега!

SUMX към местни валути

Токеномика на Summer Point Token (SUMX)

Разбирането на токеномиката на Summer Point Token (SUMX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SUMX сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Summer Point Token (SUMX)

Колко струва Summer Point Token (SUMX) днес?
Цената в реално време на SUMX в USD е 0.01129164 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SUMX към USD?
Текущата цена на SUMX към USD е $ 0.01129164. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Summer Point Token?
Пазарната капитализация за SUMX е $ 10.16M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SUMX?
Циркулиращото предлагане на SUMX е 900.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SUMX?
SUMX постигна ATH цена от 0.01769242 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SUMX?
SUMX достигна ATL цена от 0.01050959 USD.
Какъв е обемът на търговията на SUMX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SUMX е -- USD.
Ще се повиши ли SUMX тази година?
SUMX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SUMX за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:33:46 (UTC+8)

