Информация за цената за Summer Point Token (SUMX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01093609 $ 0.01093609 $ 0.01093609 24-часов нисък $ 0.01131547 $ 0.01131547 $ 0.01131547 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01093609$ 0.01093609 $ 0.01093609 24-часов висок $ 0.01131547$ 0.01131547 $ 0.01131547 Рекорд за всички времена $ 0.01769242$ 0.01769242 $ 0.01769242 Най-ниска цена $ 0.01050959$ 0.01050959 $ 0.01050959 Промяна на цената (1ч) -0.01% Промяна на цената (1д) +1.80% Промяна на цената (7д) +3.15% Промяна на цената (7д) +3.15%

Цената в реално време за Summer Point Token (SUMX) е$0.01129164. През последните 24 часа SUMX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01093609 до най-висока стойност $ 0.01131547, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SUMX е $ 0.01769242, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01050959.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SUMX има промяна от -0.01% за последния час, +1.80% за 24 часа и +3.15% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Summer Point Token (SUMX)

Пазарна капитализация $ 10.16M$ 10.16M $ 10.16M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.16M$ 10.16M $ 10.16M Циркулиращо предлагане 900.00M 900.00M 900.00M Общо предлагане 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Summer Point Token е $ 10.16M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SUMX е 900.00M, като общото предлагане е 900000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.16M.