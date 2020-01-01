Токеномика на Stader BNBx (BNBX) Открийте ключова информация за Stader BNBx (BNBX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Stader BNBx (BNBX) Stader is a non-custodial smart contract-based staking platform that helps users conveniently discover and access staking solutions. We are building key staking middleware infra for multiple PoS networks for retail crypto users, exchanges and custodians. We have recently launched our liquid staking solution on BNB Chain. The liquid token is BNBx. Официален уебсайт: https://binance.staderlabs.com/liquid-staking/bnbx Купете BNBX сега!

Токеномика и анализ на цената за Stader BNBx (BNBX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Stader BNBx (BNBX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 14.27M $ 14.27M $ 14.27M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 16.41K $ 16.41K $ 16.41K FDV (оценка при пълна реализация): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Рекорд за всички времена: $ 1,612.2 $ 1,612.2 $ 1,612.2 Най-ниска стойност за целия период: $ 17.73 $ 17.73 $ 17.73 Текуща цена: $ 868.43 $ 868.43 $ 868.43 Научете повече за цената на Stader BNBx (BNBX)

Токеномика на Stader BNBx (BNBX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Stader BNBx (BNBX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BNBX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BNBX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BNBX, разгледайте цената в реално време на токените BNBX!

