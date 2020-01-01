Токеномика на Resolv wstUSR (WSTUSR) Открийте ключова информация за Resolv wstUSR (WSTUSR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Resolv wstUSR (WSTUSR) What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar. The protocol's main features include: Issuance and redemption of USR against other tokens; Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions; Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized. Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis. Официален уебсайт: https://resolv.xyz/ Купете WSTUSR сега!

Токеномика и анализ на цената за Resolv wstUSR (WSTUSR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Resolv wstUSR (WSTUSR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 155.30M $ 155.30M $ 155.30M Общо предлагане: $ 141.20M $ 141.20M $ 141.20M Циркулиращо предлагане: $ 141.20M $ 141.20M $ 141.20M FDV (оценка при пълна реализация): $ 155.30M $ 155.30M $ 155.30M Рекорд за всички времена: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.58995 $ 0.58995 $ 0.58995 Текуща цена: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Научете повече за цената на Resolv wstUSR (WSTUSR)

Токеномика на Resolv wstUSR (WSTUSR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Resolv wstUSR (WSTUSR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой WSTUSR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой WSTUSR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на WSTUSR, разгледайте цената в реално време на токените WSTUSR!

Прогноза за цената за WSTUSR Искате ли да знаете какъв път може да поеме WSTUSR? Нашата страница за прогноза за цената WSTUSR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените WSTUSR сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!