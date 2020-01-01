Токеномика на Resolv USR (USR) Открийте ключова информация за Resolv USR (USR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Resolv USR (USR) Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount. Официален уебсайт: https://www.resolv.xyz/ Бяла книга: https://docs.resolv.xyz/litepaper Купете USR сега!

Токеномика и анализ на цената за Resolv USR (USR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Resolv USR (USR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 247.51M $ 247.51M $ 247.51M Общо предлагане: $ 247.54M $ 247.54M $ 247.54M Циркулиращо предлагане: $ 247.54M $ 247.54M $ 247.54M FDV (оценка при пълна реализация): $ 247.51M $ 247.51M $ 247.51M Рекорд за всички времена: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.959194 $ 0.959194 $ 0.959194 Текуща цена: $ 0.999878 $ 0.999878 $ 0.999878 Научете повече за цената на Resolv USR (USR)

Токеномика на Resolv USR (USR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Resolv USR (USR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой USR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой USR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на USR, разгледайте цената в реално време на токените USR!

