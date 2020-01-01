Токеномика на PLUTO (PLUTO) Открийте ключова информация за PLUTO (PLUTO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за PLUTO (PLUTO) Pluto is a memecoin, representing the religion called Church Of Dulo. It's built on the Solana blockchain. The Pluto character is a delusional cat, who believes in himself and the crypot market to take him higher and higher. We are producing high quality art for our X account that other traders have greatly enjoyed so far. We plan on growing the cult of Pluto until everyone is as delusional as Pluto the cat. Официален уебсайт: https://plutoprays.com/ Купете PLUTO сега!

Токеномика и анализ на цената за PLUTO (PLUTO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за PLUTO (PLUTO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.77K $ 7.77K $ 7.77K Общо предлагане: $ 999.04M $ 999.04M $ 999.04M Циркулиращо предлагане: $ 999.04M $ 999.04M $ 999.04M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.77K $ 7.77K $ 7.77K Рекорд за всички времена: $ 0.00155953 $ 0.00155953 $ 0.00155953 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000656 $ 0.00000656 $ 0.00000656 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на PLUTO (PLUTO)

Токеномика на PLUTO (PLUTO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на PLUTO (PLUTO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой PLUTO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой PLUTO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на PLUTO, разгледайте цената в реално време на токените PLUTO!

Прогноза за цената за PLUTO Искате ли да знаете какъв път може да поеме PLUTO? Нашата страница за прогноза за цената PLUTO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените PLUTO сега!

