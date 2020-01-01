Токеномика на Inter Stable Token (IST) Открийте ключова информация за Inter Stable Token (IST), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Inter Stable Token (IST) Inter Protocol (https://inter.trade/) is a community organized, decentralized application on the Agoric chain that implements the Inter Stable Token (IST), an overcollateralized, cryptocurrency-backed stable token for the interchain ecosystem. The Hardened JavaScript smart contracts are written using the Zoe framework, which relies on the Electronic Rights Transfer Protocol (ERTP) for token support. IST is designed to maintain parity with the US dollar (USD) for broad accessibility and is the native fee token for the Agoric platform, providing some of the core functionality and stability for the Agoric cryptoeconomy. Официален уебсайт: https://inter.trade/ Бяла книга: https://docs.inter.trade/ Купете IST сега!

Токеномика и анализ на цената за Inter Stable Token (IST) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Inter Stable Token (IST), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Общо предлагане: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Циркулиращо предлагане: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.47M $ 1.47M $ 1.47M Рекорд за всички времена: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0000010 $ 0.0000010 $ 0.0000010 Текуща цена: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 Научете повече за цената на Inter Stable Token (IST)

Токеномика на Inter Stable Token (IST): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Inter Stable Token (IST) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой IST токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой IST токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на IST, разгледайте цената в реално време на токените IST!

Прогноза за цената за IST Искате ли да знаете какъв път може да поеме IST? Нашата страница за прогноза за цената IST съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените IST сега!

