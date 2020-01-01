Токеномика на Frax Price Index Share (FPIS) Открийте ключова информация за Frax Price Index Share (FPIS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Frax Price Index Share (FPIS) The Frax Price Index Share (FPIS) token is the governance token of the Frax Price Index (FPI) system, which is also entitled to seigniorage from the protocol. Excess yield will be directed from the treasury to FPIS holders, similar to Frax Finance's FXS structure. Официален уебсайт: https://app.frax.finance/ Купете FPIS сега!

Токеномика и анализ на цената за Frax Price Index Share (FPIS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Frax Price Index Share (FPIS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 21.12M $ 21.12M $ 21.12M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 35.21M $ 35.21M $ 35.21M FDV (оценка при пълна реализация): $ 60.00M $ 60.00M $ 60.00M Рекорд за всички времена: $ 14.2 $ 14.2 $ 14.2 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.3175 $ 0.3175 $ 0.3175 Текуща цена: $ 0.600025 $ 0.600025 $ 0.600025 Научете повече за цената на Frax Price Index Share (FPIS)

Токеномика на Frax Price Index Share (FPIS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Frax Price Index Share (FPIS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой FPIS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой FPIS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на FPIS, разгледайте цената в реално време на токените FPIS!

Прогноза за цената за FPIS Искате ли да знаете какъв път може да поеме FPIS? Нашата страница за прогноза за цената FPIS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените FPIS сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!