Токеномика и анализ на цената за Developer Camp (DEVELOPER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Developer Camp (DEVELOPER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.84M Общо предлагане: $ 959.28M Циркулиращо предлагане: $ 959.28M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.84M Рекорд за всички времена: $ 0.00934615 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00026444 Текуща цена: $ 0.00191821

Информация за Developer Camp (DEVELOPER) Официален уебсайт: https://developer.camp

Токеномика на Developer Camp (DEVELOPER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Developer Camp (DEVELOPER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DEVELOPER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DEVELOPER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DEVELOPER, разгледайте цената в реално време на токените DEVELOPER!

Прогноза за цената за DEVELOPER Искате ли да знаете какъв път може да поеме DEVELOPER? Нашата страница за прогноза за цената DEVELOPER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DEVELOPER сега!

