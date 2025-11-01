Информация за цената за Developer Camp (DEVELOPER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00210936 $ 0.00210936 $ 0.00210936 24-часов нисък $ 0.00372083 $ 0.00372083 $ 0.00372083 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00210936$ 0.00210936 $ 0.00210936 24-часов висок $ 0.00372083$ 0.00372083 $ 0.00372083 Рекорд за всички времена $ 0.00934615$ 0.00934615 $ 0.00934615 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -6.56% Промяна на цената (1д) +41.36% Промяна на цената (7д) +29.34% Промяна на цената (7д) +29.34%

Цената в реално време за Developer Camp (DEVELOPER) е$0.00312437. През последните 24 часа DEVELOPER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00210936 до най-висока стойност $ 0.00372083, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на DEVELOPER е $ 0.00934615, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, DEVELOPER има промяна от -6.56% за последния час, +41.36% за 24 часа и +29.34% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Developer Camp (DEVELOPER)

Пазарна капитализация $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Циркулиращо предлагане 959.28M 959.28M 959.28M Общо предлагане 959,278,938.797142 959,278,938.797142 959,278,938.797142

Текущата пазарна капитализация на Developer Camp е $ 3.00M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на DEVELOPER е 959.28M, като общото предлагане е 959278938.797142. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 3.00M.