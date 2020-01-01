Токеномика на U (U)

Токеномика на U (U)

Открийте ключова информация за U (U), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Информация за U (U)

U is a memecoin on the BNB chain, described by its official account as “Born to trigger FOMO on BNB Chain. The market doesn’t wait — neither do we.”

Официален уебсайт:
https://usagibnb.com
Изследовател на блокове:
https://bscscan.com/token/0x6f88dbed8f178f71f6a0c27df10d4f0b8ddf4444

Токеномика и анализ на цената за U (U)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за U (U), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Общо предлагане:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Циркулиращо предлагане:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 28.95M
$ 28.95M$ 28.95M
Рекорд за всички времена:
$ 0.1
$ 0.1$ 0.1
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.001194749303094451
$ 0.001194749303094451$ 0.001194749303094451
Текуща цена:
$ 0.02895
$ 0.02895$ 0.02895

Токеномика на U (U): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на U (U) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой U токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой U токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на U, разгледайте цената в реално време на токените U!

Как да купя U

Интересувате се да добавите U (U) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на U, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на U (U)

Анализирането на историята на цените на U помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за U

Искате ли да знаете какъв път може да поеме U? Нашата страница за прогноза за цената U съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.