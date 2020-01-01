Токеномика на U (U) Открийте ключова информация за U (U), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за U (U) U is a memecoin on the BNB chain, described by its official account as “Born to trigger FOMO on BNB Chain. The market doesn’t wait — neither do we.” Официален уебсайт: https://usagibnb.com Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x6f88dbed8f178f71f6a0c27df10d4f0b8ddf4444 Купете U сега!

Токеномика и анализ на цената за U (U) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за U (U), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 28.95M $ 28.95M $ 28.95M Рекорд за всички времена: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001194749303094451 $ 0.001194749303094451 $ 0.001194749303094451 Текуща цена: $ 0.02895 $ 0.02895 $ 0.02895 Научете повече за цената на U (U)

Токеномика на U (U): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на U (U) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой U токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой U токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на U, разгледайте цената в реално време на токените U!

