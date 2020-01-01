Токеномика на Cortensor (COR) Открийте ключова информация за Cortensor (COR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Cortensor (COR) Cortensor is a decentralized AI inference network that leverages distributed computation and open-source models to provide scalable, cost-effective processing for AI tasks and inference. The network is powered by community-driven miners who contribute computational resources and are incentivized for their work. By overcoming the limitations of centralized platforms, Cortensor ensures broad access to advanced AI tools and services while offering flexibility for both Web2 and Web3 integrations. This approach enables businesses and developers to utilize AI capabilities without the high costs associated with traditional, centralized AI providers. Официален уебсайт: https://www.cortensor.network Бяла книга: https://docs.cortensor.network/ Купете COR сега!

Токеномика и анализ на цената за Cortensor (COR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Cortensor (COR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.01M $ 4.01M $ 4.01M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 505.00M $ 505.00M $ 505.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.94M $ 7.94M $ 7.94M Рекорд за всички времена: $ 0.02534804 $ 0.02534804 $ 0.02534804 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0012344 $ 0.0012344 $ 0.0012344 Текуща цена: $ 0.00793935 $ 0.00793935 $ 0.00793935 Научете повече за цената на Cortensor (COR)

Токеномика на Cortensor (COR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Cortensor (COR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой COR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой COR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на COR, разгледайте цената в реално време на токените COR!

Прогноза за цената за COR Искате ли да знаете какъв път може да поеме COR? Нашата страница за прогноза за цената COR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените COR сега!

