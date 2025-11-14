Токеномика на Naoris Protocol (NAORIS)

Токеномика на Naoris Protocol (NAORIS)

Открийте ключова информация за Naoris Protocol (NAORIS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:16:29 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ на цената за Naoris Protocol (NAORIS)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Naoris Protocol (NAORIS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
--
----
Общо предлагане:
$ 4.00B
$ 4.00B$ 4.00B
Циркулиращо предлагане:
--
----
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 107.08M
$ 107.08M$ 107.08M
Рекорд за всички времена:
$ 0.25
$ 0.25$ 0.25
Най-ниска стойност за целия период:
--
----
Текуща цена:
$ 0.02677
$ 0.02677$ 0.02677

Информация за Naoris Protocol (NAORIS)

Naoris Protocol uses post-quantum resilience, real-time system validation and a decentralized trust mesh designed to scale with the internet, securing the digital world.

Официален уебсайт:
https://www.naorisprotocol.com/
Бяла книга:
https://docsend.com/view/3hsk5mtu59ek5mqb
Изследовател на блокове:
https://etherscan.io/token/0x1b379a79c91a540b2bcd612b4d713f31de1b80cc

Токеномика на Naoris Protocol (NAORIS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Naoris Protocol (NAORIS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой NAORIS токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой NAORIS токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на NAORIS, разгледайте цената в реално време на токените NAORIS!

Как да купя NAORIS

Интересувате се да добавите Naoris Protocol (NAORIS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на NAORIS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.

История на цените на Naoris Protocol (NAORIS)

Анализирането на историята на цените на NAORIS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за NAORIS

Искате ли да знаете какъв път може да поеме NAORIS? Нашата страница за прогноза за цената NAORIS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

Защо трябва да изберете MEXC?

MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.

Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари
Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите
#1 ликвидност в цялата индустрия
Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти
100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства
Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT
mc_how_why_title
Купете крипто само с 1 USDT: Вашият най-лесен път към крипто!

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.

Прочетете и разберете Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност