Токеномика на Sleepless AI (AI) Открийте ключова информация за Sleepless AI (AI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Sleepless AI (AI) Sleepless AI emerges as a groundbreaking Web3+AI gaming platform, ingeniously blending artificial intelligence and blockchain technology. At its core, Sleepless AI aims to revolutionize the gaming industry with its unique approach and the extensive expertise of its team. Официален уебсайт: https://www.sleeplessailab.com Бяла книга: https://sleepless-ai.gitbook.io/him/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xBDA011D7F8EC00F66C1923B049B94c67d148d8b2

Токеномика и анализ на цената за Sleepless AI (AI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Sleepless AI (AI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 50.23M $ 50.23M $ 50.23M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 382.56M $ 382.56M $ 382.56M FDV (оценка при пълна реализация): $ 131.30M $ 131.30M $ 131.30M Рекорд за всички времена: $ 3 $ 3 $ 3 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.09675355458008243 $ 0.09675355458008243 $ 0.09675355458008243 Текуща цена: $ 0.1313 $ 0.1313 $ 0.1313 Научете повече за цената на Sleepless AI (AI)

Токеномика на Sleepless AI (AI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Sleepless AI (AI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AI, разгледайте цената в реално време на токените AI!

