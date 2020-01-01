Токеномика на Brooder (BROOD) Открийте ключова информация за Brooder (BROOD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Brooder (BROOD) Brooder is an AI engine built for creators to generate their own characters and launch them as tokens on the Solana blockchain using our launchpad. Our framework combines the latest LLM capabilities, users can customise their own contract address and launch a token directly onto Pump Fun for free. Our utility token $BROOD will be the native currency of the platform with a burning mechanism for each deployment + a subscription model paid in $BROOD. Официален уебсайт: https://www.brooder.tech/ Бяла книга: https://medium.com/brooder-tech/what-is-the-brooder-token-1c0da5e27805 Купете BROOD сега!

Токеномика и анализ на цената за Brooder (BROOD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Brooder (BROOD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 12.79K $ 12.79K $ 12.79K Общо предлагане: $ 999.06M $ 999.06M $ 999.06M Циркулиращо предлагане: $ 921.07M $ 921.07M $ 921.07M FDV (оценка при пълна реализация): $ 13.88K $ 13.88K $ 13.88K Рекорд за всички времена: $ 0.00418949 $ 0.00418949 $ 0.00418949 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00000501 $ 0.00000501 $ 0.00000501 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Brooder (BROOD)

Токеномика на Brooder (BROOD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Brooder (BROOD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BROOD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BROOD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BROOD, разгледайте цената в реално време на токените BROOD!

Прогноза за цената за BROOD Искате ли да знаете какъв път може да поеме BROOD? Нашата страница за прогноза за цената BROOD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените BROOD сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!