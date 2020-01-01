Токеномика на Bit Game Verse Token (BGVT) Открийте ключова информация за Bit Game Verse Token (BGVT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Bit Game Verse Token (BGVT) Market Cap: $17,467,695 LP Holdings: 8,716 BNB ($2,515,572) Volume above $45k https://hotbit.zendesk.com/hc/en-us/articles/9747441486615 Cex listing https://coinmarketcap.com/currencies/bit-game-verse-token/ CMC listing Bit Game Verse is the trending crypto channel which enables earning through different gaming channels. It is a peer to peer marketplace , where transactions take place directly between the crypto traders. BGV, as the name suggests, encompasses the popular "money heist" concept in the gaming pool with all the fun characters and the super feel! The characters of "Professor, Tokyo, Berlin and more" are going to help you in completing the tasks assigned in the central bank. Официален уебсайт: https://bgverse.io/ Купете BGVT сега!

Токеномика и анализ на цената за Bit Game Verse Token (BGVT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Bit Game Verse Token (BGVT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Общо предлагане: $ 55.71B $ 55.71B $ 55.71B Циркулиращо предлагане: $ 55.21B $ 55.21B $ 55.21B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Bit Game Verse Token (BGVT)

Токеномика на Bit Game Verse Token (BGVT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Bit Game Verse Token (BGVT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BGVT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BGVT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BGVT, разгледайте цената в реално време на токените BGVT!

