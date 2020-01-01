Токеномика на CESS Network (CESS) Открийте ключова информация за CESS Network (CESS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за CESS Network (CESS) CESS Network is the L1 decentralized data value infrastructure, offering a comprehensive data solution that empowers corporations, organizations, and governments to fully leverage the potential of Artificial Intelligence. Protecting data ownership, data sovereignty and user privacy solutions for the AI era and Web3 data economy. Официален уебсайт: https://www.cess.network/ Бяла книга: https://github.com/CESSProject/Whitepaper/blob/main/cess-whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x0c78d4605c2972e5f989de9019de1fb00c5d3462 Купете CESS сега!

Токеномика и анализ на цената за CESS Network (CESS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за CESS Network (CESS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.021 $ 0.021 $ 0.021 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.005319 $ 0.005319 $ 0.005319 Научете повече за цената на CESS Network (CESS)

Токеномика на CESS Network (CESS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на CESS Network (CESS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CESS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CESS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CESS, разгледайте цената в реално време на токените CESS!

Как да купя CESS Интересувате се да добавите CESS Network (CESS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на CESS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате CESS в MEXC сега!

История на цените на CESS Network (CESS) Анализирането на историята на цените на CESS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на CESS сега!

Прогноза за цената за CESS Искате ли да знаете какъв път може да поеме CESS? Нашата страница за прогноза за цената CESS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените CESS сега!

