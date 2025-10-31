Bugünkü canlı Swash qiyməti 0,00183067 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SWASH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SWASH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Swash qiyməti 0,00183067 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SWASH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SWASH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Swash (SWASH) Canlı Qiymət Qrafiki
Swash (SWASH) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

-0,00%

-0,10%

-3,46%

-3,46%

Swash (SWASH) canlı qiyməti $0,00183067. SWASH son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00181939 və ən yüksək $ 0,0018405 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SWASH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,95025, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00161107 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SWASH son bir saat ərzində -0,00%, 24 saat ərzində -0,10% və son 7 gündə isə -3,46% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Swash (SWASH) Bazar Məlumatları

Swash üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,81M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SWASH üzrə dövriyyədə olan təklif 994,96M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,82M təşkil edir.

Swash (SWASH) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Swash / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Swash / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001935832.
Son 60 gündə Swash / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0006840924.
Son 90 gündə Swash / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0014200759349865597.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,10%
30 Gün$ -0,0001935832-10,57%
60 Gün$ -0,0006840924-37,36%
90 Gün$ -0,0014200759349865597-43,68%

Swash (SWASH) Nədir?

What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online.

Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in.

Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts.

New ways to amp up your earnings are added to Swash every month!

Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including:

  • brands that publish ads
  • businesses that buy and analyse data
  • data scientists who build models
  • developers who innovate on the Swash stack
  • charities who receive your donations

The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Swash (SWASH) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Swash Qiymət Proqnozu (USD)

Swash (SWASH) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Swash (SWASH) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Swash üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Swash qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SWASH Aktivindən Yerli Valyutalara

Swash (SWASH) Tokenomikası

Swash (SWASH) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SWASH tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Swash (SWASH) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Swash (SWASH) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SWASH qiyməti 0,00183067 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SWASH / USD cari qiyməti nədir?
SWASH / USD cari qiyməti $ 0,00183067 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Swash üçün bazar dəyəri nədir?
SWASH üçün bazar dəyəri $ 1,81M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SWASH aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SWASH aktivinin dövriyyədə olan təklifi 994,96M USD təşkil edir.
SWASH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SWASH ATH qiyməti olan 0,95025 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SWASH qiyməti (ATL) nədir?
SWASH ATL qiyməti olan 0,00161107 USD dəyərinə endi.
SWASH ticarət həcmi nədir?
SWASH üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SWASH bu il daha da yüksələcək?
SWASH bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SWASH qiymət proqnozuna baxın.
