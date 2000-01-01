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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı BNB Zəncir Ekosistemi tokenləri

BNB Zəncir Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,508.14
+0.13%
+0.36%
+1.42%
$ 1.29T
$ 4.78K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,923.84
+0.19%
+1.15%
+1.89%
$ 232.01B
$ 76.68K
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 603.08
+0.06%
+0.19%
-1.19%
$ 81.22B
$ 12.62K
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
5
XRP
XRP
XRP
$ 1.0052
+0.16%
+0.77%
-0.09%
$ 62.42B
$ 10.40M
6
Solana
Solana
SOL
$ 77.54
+0.26%
+1.63%
+2.05%
$ 44.97B
$ 430.29K
7
Tron
Tron
TRX
$ 0.3325
-0.06%
+0.06%
-0.54%
$ 31.55B
$ 15.44M
8
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07022
+0.21%
+0.41%
-0.09%
$ 11.96B
$ 61.93M
9
Zcash
Zcash
ZEC
$ 507.35
+0.31%
+0.65%
+3.29%
$ 8.48B
$ 2.74K
10
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,522.54
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
11
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,118.21
+0.16%
+0.01%
+1.82%
$ 7.13B
$ 248.82K
12
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.766
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
13
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1752
+0.57%
+0.46%
-4.63%
$ 6.37B
$ 12.19M
14
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.49B
$ 601.88K
15
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 204
+0.25%
+0.20%
-4.68%
$ 4.09B
$ 2.79K
16
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.32
+0.08%
+1.07%
-1.64%
$ 3.53B
$ 658.24K
17
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09106
+0.51%
-0.97%
-7.53%
$ 3.52B
$ 2.38M
18
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.78
+0.09%
+0.52%
-0.09%
$ 3.46B
$ 56.28K
19
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,086.49
0.00%
0.00%
+0.60%
$ 3.41B
$ 0.18
20
Circle USYC
Circle USYC
USYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.98B
--
21
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
22
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.325
+0.06%
+0.14%
-3.00%
$ 2.73B
$ 36.90K
23
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004488
+0.40%
+1.33%
+0.72%
$ 2.65B
$ 125.95B
24
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.15B
$ 641.72K
25
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6219
+0.86%
-0.24%
-2.45%
$ 2.10B
$ 370.08K
26
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.362
+1.30%
+2.20%
-4.27%
$ 2.08B
$ 88.60K
27
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.06042
-0.10%
-0.41%
+9.95%
$ 1.92B
$ 703.69K
28
Aster
Aster
ASTER
$ 0.5993
-0.08%
-0.38%
-0.99%
$ 1.62B
$ 605.42K
29
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001695
-0.41%
-3.48%
-7.13%
$ 1.53B
$ 31.95B
30
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.11313
-0.48%
-2.15%
+1.91%
$ 1.46B
$ 100.56K
31
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.38M
32
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.09
+0.57%
-0.84%
-0.24%
$ 1.36B
$ 2.12K
33
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9987
0.00%
-0.08%
-0.10%
$ 1.36B
$ 6.48K
34
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7746
+0.80%
+5.36%
+0.78%
$ 1.31B
$ 1.47M
35
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 1.30B
$ 106.25K
36
Wrapped BNB
Wrapped BNB
WBNB
$ 601.25
+0.04%
+0.00%
-1.11%
$ 1.08B
$ 202.55M
37
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002597
+0.31%
+0.93%
-3.89%
$ 1.07B
$ 48.89B
38
United Stables
United Stables
U
$ 1.0002
0.00%
-0.03%
-0.02%
$ 1.00B
$ 53.82K
39
Wrapped One
Wrapped One
WONE
$ 0.175587
0.00%
--
0.00%
$ 858.46M
$ 172.53
40
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.411
+0.28%
+1.37%
-4.02%
$ 724.37M
$ 495.82K
41
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.046
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 699.09M
--
42
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 64,702
+0.13%
+0.00%
+1.31%
$ 663.34M
$ 881.04K
43
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08289
+0.32%
+0.39%
-8.57%
$ 638.02M
$ 12.20M
44
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.316
+1.13%
-3.54%
-2.35%
$ 577.58M
$ 905.19K
45
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1674
0.00%
0.00%
-1.47%
$ 555.82M
$ 1.17M
46
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998692
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 550.74M
$ 108.90K
47
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.554
+0.58%
+6.45%
+7.26%
$ 546.09M
$ 599.83K
48
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 64,447
+0.15%
+0.00%
+1.61%
$ 545.23M
$ 7.86K
49
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.639
+0.17%
+1.90%
-5.68%
$ 503.49M
$ 1.50M
50
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9985
0.00%
-0.01%
+0.18%
$ 493.77M
$ 5.47K

Tez-tez verilən suallar

BNB Zəncir Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
BNB Zəncir Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1,992 tokenləri və ümumi $1954.48B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən BNB Zəncir Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən BNB Zəncir Ekosistemi tokenləri arasında CATA son 24 saat ərzində 582.40% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər BNB Zəncir Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1,992 BNB Zəncir Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar BNB Zəncir Ekosistemi tokenlərinə BTC, ETH, BNB daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
BNB Zəncir Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün BNB Zəncir Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1954.48B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin BNB Zəncir Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.