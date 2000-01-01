Tokenləşdirilmiş mallar qızıl, gümüş və ya kənd təsərrüfatı məhsulları kimi fiziki resurslara birbaşa sahibliyi və ya məruz qalmağı təmsil edən rəqəmsal tokenlərdir. Onlar ənənəvi əmtəələrin daxili dəyərini və inflyasiya-hedcinq xüsusiyyətlərini blokçeyn şəbəkələrinin 24/7 likvidliyi və şəffaflığı ilə birləşdirirlər. Bu kateqoriya investorlara rəqəmsal portfellərini sərt aktivlərlə problemsiz şəkildə şaxələndirməyə imkan verir.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Tokenləşdirilmiş Əmtəələr sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.