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Bazar kapitallaşmasına görə ən yaxşı tokenləşdirilmiş əmtəə tokenləri

Tokenləşdirilmiş mallar qızıl, gümüş və ya kənd təsərrüfatı məhsulları kimi fiziki resurslara birbaşa sahibliyi və ya məruz qalmağı təmsil edən rəqəmsal tokenlərdir. Onlar ənənəvi əmtəələrin daxili dəyərini və inflyasiya-hedcinq xüsusiyyətlərini blokçeyn şəbəkələrinin 24/7 likvidliyi və şəffaflığı ilə birləşdirirlər. Bu kateqoriya investorlara rəqəmsal portfellərini sərt aktivlərlə problemsiz şəkildə şaxələndirməyə imkan verir.

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Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,422.77
-0.01%
-0.65%
-0.16%
$ 2.67B
$ 283.97
2
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,432.47
-0.01%
-0.77%
-0.33%
$ 1.99B
$ 699.17
3
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 140.19
-0.11%
-0.00%
-0.44%
$ 334.53M
$ 48.73K
4
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,352.12
+0.07%
-0.00%
+0.01%
$ 119.01M
$ 14.38M
5
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,355.03
+0.01%
-0.00%
-0.54%
$ 71.12M
$ 365.20K
6
Streamex GLDY
Streamex GLDY
GLDY
$ 4,354.15
0.00%
-0.01%
-0.62%
$ 13.40M
--
7
Digital Gold
Digital Gold
DGLD
$ 4,325.27
+0.18%
-0.00%
-0.49%
$ 10.43M
$ 16.77K
8
VNX Gold
VNX Gold
VNXAU
$ 139.99
+0.04%
-0.01%
-0.86%
$ 6.17M
$ 44.44K
9
Dominion Silver
Dominion Silver
SILV
$ 63.6
+0.33%
-0.00%
-1.68%
$ 5.90M
$ 817.47K
10
Brickken
Brickken
BKN
$ 0.05958
+0.35%
-0.33%
-1.25%
$ 4.88M
$ 1.11M
11
Matrixdock Silver
Matrixdock Silver
XAGM
$ 63.91
0.00%
-0.02%
-2.10%
$ 4.67M
$ 12.92K
12
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 227.58
-0.29%
-0.94%
-94.78%
$ 4.45M
$ 16.79K
13
Gold DAO
Gold DAO
GOLDAO
$ 0.00507071
+0.74%
+0.02%
+33.18%
$ 3.44M
$ 570.71
14
Comtech Gold
Comtech Gold
CGO
$ 140.22
-0.05%
-0.00%
-0.11%
$ 3.37M
$ 812.66K
15
Kinka
Kinka
XNK
$ 4,013.83
0.00%
--
0.00%
$ 1.93M
$ 34.09K
16
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 1.29
0.00%
-0.01%
+20.00%
$ 767.36K
$ 4.26K
17
Tenbin Gold
Tenbin Gold
TGLD
$ 4,352.72
0.00%
-0.01%
-1.58%
$ 608.41K
$ 19.60
18
Copper rStock
Copper rStock
CPERR
$ 36.22
0.00%
--
0.00%
$ 494.09K
$ 119.38
19
Silver rStock
Silver rStock
SLVR
$ 68.96
0.00%
--
0.00%
$ 221.91K
$ 844.62
20
Gold rStock
Gold rStock
GLDR
$ 549.57
0.00%
--
0.00%
$ 76.16K
$ 9.96
21
Goldfish Gold
Goldfish Gold
GGBR
$ 4.371
-0.02%
-1.00%
+2.69%
--
$ 12.29K
22
Uranium.io
Uranium.io
XU3O8
$ 5.506
-0.09%
+0.07%
+0.96%
--
$ 8.74K
23
GoldZip
GoldZip
XGZ
$ 142.41
-0.01%
-0.68%
-0.22%
--
$ 3.47K
24
Verified Emeralds
Verified Emeralds
VEREM
$ 5.14
-0.39%
+1.18%
-16.15%
--
$ 525.90
25
SILVER
SILVER
KAG
$ 46.85
+0.02%
+2.94%
-4.20%
--
$ 1.97K

Tez-tez verilən suallar

Kriptovalyuta bazarında tokenləşdirilmiş əmtəələr hansılardır?
Tokenləşdirilmiş əmtəələr qızıl, gümüş, neft və ya kənd təsərrüfatı məhsulları kimi fiziki, real dünya ehtiyatlarına birbaşa sahiblik və ya qiymət təsirini təmsil edən blokçeyn üzərindəki rəqəmsal aktivlərdir.
Tokenləşdirilmiş əmtəələr ənənəvi əmtəə ETF-lərindən nə ilə fərqlənir?
Fond birjasının treydinq saatları ilə məhdudlaşdırılmış ənənəvi əmtəə ETF-lərindən fərqli olaraq, tokenləşdirilmiş əmtəələr 24/7 qlobal likvidlik, ani hesablaşma təklif edir və mərkəzləşdirilməmiş maliyyə ekosistemində tam proqramlaşdırıla bilər.
İnvestorlar tokenləşdirilmiş əmtəə kriptovalyutalarını fiziki olaraq geri ala bilərlər?
Bir çox hallarda, bəli. Yüksək keyfiyyətli tokenləşdirilmiş əmtəə layihələri token sahiblərinə emitent tərəfindən müəyyən edilmiş xüsusi audit və logistika tələblərinə cavab verdikləri təqdirdə rəqəmsal aktivlərini əsas fiziki əmtəə üçün geri almağa imkan verir.
Fiziki əmtəələrin treydinqi üçün blokçeyn texnologiyasından istifadənin faydaları nələrdir?
Blokçeyn texnologiyası bahalı vasitəçilərə olan ehtiyacı aradan qaldırır, paylı mülkiyyət vasitəsilə giriş maneəsini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır və əmtəə ehtiyatlarının auditi üçün şəffaf, dəyişməz bir reyestr təmin edir.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Tokenləşdirilmiş Əmtəələr sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.