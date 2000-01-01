Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Masternodes tokenləri

Masternodes sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.0835
+0.32%
+0.39%
-8.57%
$ 638.02M
$ 12.20M
2
DASH
DASH
DASH
$ 29.97
+0.03%
-0.20%
-1.45%
$ 381.18M
$ 7.20K
3
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.03925
+2.35%
+4.40%
+10.31%
$ 40.11M
$ 1.52M
4
Flux
Flux
FLUX
$ 0.03906
+0.10%
-0.89%
-1.61%
$ 16.08M
$ 1.52M
5
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6176
+0.02%
-1.11%
-2.05%
$ 11.51M
$ 99.15K
6
Cosanta
Cosanta
COSA
$ 2.37
+0.42%
-0.05%
-5.20%
$ 4.94M
$ 48.17K
7
Exiom
Exiom
XEQM
$ 0.0165367
+1.05%
+0.03%
+0.29%
$ 4.58M
$ 1.14K
8
Divi
Divi
DIVI
$ 0.00034991
0.00%
--
+19.48%
$ 1.66M
$ 24.50
9
Wrapped Viction
Wrapped Viction
WVIC
$ 0.00786568
+0.29%
-0.04%
-64.32%
$ 1.65M
$ 61.79
10
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.001822
-0.60%
+1.11%
-0.55%
$ 1.63M
$ 32.63M
11
PIVX
PIVX
PIVX
$ 0.011503
-0.09%
-3.58%
-39.17%
$ 1.13M
$ 5.56M
12
Viction
Viction
VIC
$ 0.00767
+0.52%
-9.98%
-64.61%
$ 975.79K
$ 9.12M
13
Energi
Energi
NRG
$ 0.00836
-0.12%
+0.24%
-0.59%
$ 861.69K
$ 1.70M
14
Morpheus Network
Morpheus Network
MNW
$ 0.01533016
0.00%
+0.06%
+10.91%
$ 734.27K
$ 22.77
15
Neoxa
Neoxa
NEOX
$ 4.516E-5
0.00%
+5.00%
+20.43%
$ 483.73K
--
16
Raptoreum
Raptoreum
RTM
$ 6.228E-5
+0.18%
-2.10%
-9.34%
$ 425.62K
--
17
SwiftCash
SwiftCash
SWIFT
$ 0.00052988
+0.23%
+0.02%
+2.84%
$ 163.12K
$ 199.33
18
Honest
Honest
HNST
$ 5.544E-5
0.00%
-83.40%
0.00%
$ 22.18K
--
19
PRivaCY Coin
PRivaCY Coin
PRCY
$ 0.00111117
+0.73%
+0.01%
-2.69%
$ 19.08K
$ 1.55K
20
KIRA
KIRA
KIRA
$ 1.498E-5
0.00%
+0.50%
0.00%
$ 14.97K
--
21
SPCM
SPCM
SPCM
$ 0.0003848
+0.05%
-0.64%
+7.66%
--
$ 594.58M

Tez-tez verilən suallar

Masternodes tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Masternodes tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 21 tokenləri və ümumi $1.11B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Masternodes tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Masternodes tokenləri arasında NEOX son 24 saat ərzində 5.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Masternodes tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 21 Masternodes tokeni izləyir. Populyar Masternodes tokenlərinə BDX, DASH, ONT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Masternodes kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Masternodes tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.11B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Masternodes sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.