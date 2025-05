NRG

Energi has an advanced governance DAO allowing asset protection and asset recovery, with no successful theft for 3 years. We are focused on providing DeFi and NFT infrastructure

SıralamaNo.1553

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.32%

Dövriyyə Təklifi97,344,520.28203173

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat97,344,520.28203173

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi9.8980176742,2019-06-25

Ən Aşağı Qiymət0.022841577272082456,2025-04-09

İctimai BlokçeynNRG

