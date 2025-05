PIVX

PIVX is a community driven DAO, with a focus on optional privacy with the first ever implementation of zk-SNARKS into a Proof of Stake blockchain. PIVX works with a mindset for regulatory compliance, and to scale and maintain efficient transaction speeds, which makes PIVX an ideal choice for traditional payments.

SıralamaNo.991

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)2.26%

Dövriyyə Təklifi93,172,593.9280725

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat93,172,593.9280725

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi14.558699607849121,2018-01-23

Ən Aşağı Qiymət0.000421967008151114,2016-02-16

İctimai BlokçeynPIVX

Sektor

