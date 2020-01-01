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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Dəyişməz zkEVM Ekosistemi tokenləri

Dəyişməz zkEVM Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,923.11
+0.19%
+1.15%
+1.89%
$ 232.01B
$ 76.68K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
3
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999449
+0.02%
0.00%
+0.03%
$ 210.47M
$ 2.90M
4
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.0966
-0.31%
-3.99%
-12.30%
$ 192.60M
$ 629.47K
5
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02311
-0.30%
-2.61%
-7.60%
$ 10.01M
$ 2.38M
6
Wrapped IMX
Wrapped IMX
WIMX
$ 0.096799
+0.12%
-0.02%
-11.96%
$ 4.09M
$ 17.80K
7
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00109318
0.00%
+0.07%
-5.84%
$ 958.96K
$ 3.23K
8
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00139897
0.00%
-0.01%
-5.23%
$ 522.71K
$ 2.84K
9
END
END
END
$ 0.00303041
0.00%
+0.01%
-1.70%
$ 394.48K
$ 5.01
10
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 6.788E-5
0.00%
-0.30%
-4.86%
$ 67.89K
--
11
Space Nation Oikos
Space Nation Oikos
OIK
$ 9.173E-5
0.00%
-8.30%
+3.10%
$ 31.81K
--
12
Tokyo Games Token
Tokyo Games Token
TGT
$ 7.752E-5
+0.06%
+7.80%
-29.39%
$ 11.43K
--
13
Immortal Rising 2
Immortal Rising 2
IMT
$ 0.0004268
+1.45%
+11.78%
+14.93%
--
$ 127.51M

Tez-tez verilən suallar

Dəyişməz zkEVM Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Dəyişməz zkEVM Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 13 tokenləri və ümumi $307.28B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Dəyişməz zkEVM Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Dəyişməz zkEVM Ekosistemi tokenləri arasında IMT son 24 saat ərzində 11.78% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Dəyişməz zkEVM Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 13 Dəyişməz zkEVM Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Dəyişməz zkEVM Ekosistemi tokenlərinə ETH, USDC, AUSD daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Dəyişməz zkEVM Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Dəyişməz zkEVM Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $307.28B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Dəyişməz zkEVM Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.