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Bugünkü canlı Zest Protocol qiyməti 0,13976 AZN təşkil edir.ZEST bazar həddi 20.404.960 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində ZEST - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı Zest Protocol qiyməti 0,13976 AZN təşkil edir.ZEST bazar həddi 20.404.960 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində ZEST - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

ZEST Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ZEST Qiymət Məlumatları

ZEST nədir

ZEST Whitepaper

ZEST Rəsmi Veb-saytı

ZEST Tokenomikası

ZEST Qiymət Proqnozu

ZEST Qiymət Tarixçəsi

ZEST Alış Bələdçisi

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Zest Protocol qiyməti(ZEST)

1 ZEST / AZN Canlı Qiyməti:

₼0,237592
₼0,237592₼0,237592
-2,39%1D
AZN
Zest Protocol (ZEST) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 17:34:58 (UTC+8)

Zest Protocol bugünkü qiyməti

Bu gün canlı Zest Protocol (ZEST) qiyməti son 24 saat ərzində olan 2,39% dəyişkənlik ilə ₼ 0,13976 təşkil edir. Cari ZEST - AZN konvertasiya dərəcəsi ZEST üzrə ₼ 0,13976 təşkil edir.

Zest Protocol hazırda ₼ 20,40M bazar kapitallaşması ilə #478 sıradadır və 146,00M ZEST dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində ZEST bazar aktivliyini əks etdirən ₼ 0,13699 (aşağı) və ₼ 0,14795 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi ₼ 0,592432870455098271, ən aşağı isə ₼ 0,101914520942106657 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində ZEST son bir saatda -0,03% və son 7 gündə -8,14% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi ₼ 105,84K səviyyəsinə çatıb.

Zest Protocol (ZEST) Bazar Məlumatları

No.478

₼ 20,40M
₼ 20,40M₼ 20,40M

₼ 105,84K
₼ 105,84K₼ 105,84K

₼ 139,76M
₼ 139,76M₼ 139,76M

146,00M
146,00M 146,00M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

14,60%

BSC

Zest Protocol üzrə cari Bazar Dəyəri ₼ 20,40M və 24 saatlıq ticarət həcmi ₼ 105,84K təşkil edir. ZEST üzrə dövriyyədə olan təklif 146,00M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) ₼ 139,76M təşkil edir.

Zest Protocol qiymət tarixçəsi AZN

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
₼ 0,13699
₼ 0,13699₼ 0,13699
24 saat Aşağı
₼ 0,14795
₼ 0,14795₼ 0,14795
24 saat Yüksək

₼ 0,13699
₼ 0,13699₼ 0,13699

₼ 0,14795
₼ 0,14795₼ 0,14795

₼ 0,592432870455098271
₼ 0,592432870455098271₼ 0,592432870455098271

₼ 0,101914520942106657
₼ 0,101914520942106657₼ 0,101914520942106657

-0,03%

-2,39%

-8,14%

-8,14%

Zest Protocol (ZEST) Qiymət Tarixçəsi AZN

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Zest Protocol qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (AZN)Dəyişiklik (%)
Bu gün₼ -0,0058175-2,39%
30 Gün₼ -0,08896-38,90%
60 Gün₼ -0,11275-44,66%
90 Gün₼ +0,01407+11,19%
Bugünkü Zest Protocol Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ZEST ₼ -0,0058175 (-2,39%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Zest Protocol 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət ₼ -0,08896 (-38,90%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Zest Protocol 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ZEST ₼ -0,11275 (-44,66%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Zest Protocol 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət ₼ +0,01407 (+11,19%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Zest Protocol (ZEST) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Zest Protocol Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Zest Protocol üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün Zest Protocol (ZEST) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, ZEST üçün 2030-cu il hədəf qiyməti ₼ -- və artım faizi 0,00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün Zest Protocol (ZEST) qiymət proqnozu

2040-cı ildə Zest Protocol qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti ₼ -- səviyyəsinə çata bilər.

MEXC alətləri
Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
2026–2027 ilində Zest Protocol qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? Zest Protocol Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə ZEST qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.

Azərbaycan ərazisində Zest Protocol almaq və investisiya qoymaq qaydası

Zest Protocol ilə başlamağa hazırsınız? MEXC-də ZEST almaq tez baş tutur və yeni başlayanlar üçün əlverişlidir. İlk alışınızı etdikdən sonra dərhal treydinqə başlaya bilərsiniz. Daha çox məlumat əldə etmək üçün Zest Protocol almaq qaydası ilə bağlı tam təlimata nəzər salın. Aşağıda Zest Protocol (ZEST) alış səyahətinizə başlamağınıza kömək edəcək 5 addımlı qısa icmal verilmişdir.

1-ci Addım

Hesab Yaradın və KYC Təsdiqləməsini Tamamlayın.

İlk olaraq, MEXC-də hesab yaradın və KYC təsdiqləməsini tamamlayın. Bunu MEXC-in rəsmi veb-saytında və ya MEXC Tətbiqi vasitəsilə telefon nömrəniz və ya e-poçt ünvanınızla edə bilərsiniz.
2-ci Addım

Pul Kisənizə USDT, USDC və ya USDE Əlavə Edin.

USDT, USDC və USDE MEXC-də ticarəti asanlaşdırır. USDT, USDC və USDE-ni bank transferi, OTC və ya P2P ticarət vasitəsilə ala bilərsiniz.
3-cü Addım

Spot Ticarət Səhifəsinə Keçin.

MEXC veb-saytında yuxarı paneldə Spot bölməsinə klikləyin və istədiyiniz tokenləri axtarın.
4-cü Addım

Tokenlərinizi Seçin

Mövcud -- ədəddən çox token ilə Bitcoin, Ethereum və trend olan tokenləri asanlıqla ala bilərsiniz.
5-ci Addım

Satınalmanızı Tamamlayın

Tokenlərin məbləğini və ya yerli valyutanızdakı ekvivalentini daxil edin. Alın seçiminə kliklədikdən sonra Zest Protocol dərhal pul kisənizə köçürüləcək.
Necə Zest Protocol (ZEST) Alınır Təlimatı

Zest Protocol ilə edə biləcəkləriniz

Zest Protocol sahibliyi sizə sadəcə alış və saxlama baxımından daha çox fürsətdən yararlanmağa imkan verir. Siz yüzlərlə bazarda BTC ticarəti edə, elastik steykinq və əmanət məhsulları vasitəsilə passiv mükafatlar qazana və ya aktivlərinizi artırmaq üçün peşəkar treydinq alətlərindən istifadə edə bilərsiniz. İstər başlanğıc, istərsə də peşəkar, təcrübəli investor olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC kriptovalyuta potensialınızı maksimum dərəcədə artırmağı asanlaşdırır. Aşağıda Bitcoin tokenlərinizdən maksimum yararlana biləcəyiniz ən yaxşı dörd yol verilmişdir

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MEXC-də Zest Protocol (ZEST) almaq pulunuz üzrə daha yüksək dəyər deməkdir. Bazarda ən aşağı komissiyaya malik kriptovalyuta platformalarından biri olan MEXC ilk ticarətiniz üzrə xərcləri azaltmağa kömək edir.

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Zest Protocol (ZEST) Nədir?

Zest Protocol is the leading Bitcoin lending protocol, enabling BTC holders to earn yield on their Bitcoin and borrow stablecoins against it. Zest Protocol is now building Bitcoin Collateral Vaults, the first lending market on Bitcoin L1 enabled by BitVM: BTC stays on the base layer while stablecoins are borrowed on EVM chains. Phase 1 launches with a guardian signer set. Phase 2 upgrades to fully trustless BTC-native verification via BitVM, removing every intermediary between collateral and credit.

Zest Protocol Mənbəyi

Zest Protocol haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Zest Protocol Veb-saytı
Block Explorer

Kateqoriya :

Base EcosystemBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Zest Protocol Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 17:34:58 (UTC+8)

Zest Protocol (ZEST) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

Zest Protocol haqqında daha çox məlumat əldə edin

ZEST USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli ZEST uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də ZEST USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də Zest Protocol (ZEST) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Zest Protocol qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ZEST/USDT
₼0,237524
₼0,237524₼0,237524
-2,53%
743.80K (USDT)

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₼0,00021658₼0,00021658

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₼0,44149₼0,44149

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İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

ZEST / AZN Kalkulyatoru

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ZEST
ZEST
AZN
AZN

1 ZEST = 0,237592 AZN