JMDT qiyməti(JMDT)
Bu gün canlı JMDT (JMDT) qiyməti son 24 saat ərzində olan 0,35% dəyişkənlik ilə ₼ 1,1086 təşkil edir. Cari JMDT - AZN konvertasiya dərəcəsi JMDT üzrə ₼ 1,1086 təşkil edir.
JMDT hazırda -- bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və -- JMDT dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində JMDT bazar aktivliyini əks etdirən ₼ 1,108 (aşağı) və ₼ 1,1526 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi --, ən aşağı isə -- təşkil edir.
Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində JMDT son bir saatda -0,14% və son 7 gündə +15,80% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi ₼ 208,57K səviyyəsinə çatıb.
JMDT
JMDT üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi ₼ 208,57K təşkil edir. JMDT üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) ₼ 1,11B təşkil edir.
-0,14%
-0,35%
+15,80%
+15,80%
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün JMDT qiyməti dəyişikliklərini izləyin:
|Dövr
|Dəyişiklik (AZN)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|₼ -0,006628
|-0,35%
|30 Gün
|₼ +0,8586
|+343,44%
|60 Gün
|₼ +0,8586
|+343,44%
|90 Gün
|₼ +0,8586
|+343,44%
Bu gün JMDT ₼ -0,006628 (-0,35%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.
Son 30 gündə qiymət ₼ +0,8586 (+343,44%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.
Baxış 60 günə genişləndirildikdə JMDT ₼ +0,8586 (+343,44%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.
90 günlük trendə baxdıqda qiymət ₼ +0,8586 (+343,44%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.
JMDT (JMDT) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?
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2040-cı ildə JMDT qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti ₼ -- səviyyəsinə çata bilər.
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Jupiter Meta Data Token (JMDT) is the native utility token powering Truth Layer, Jupiter Meta Labs' enterprise-grade decentralized data and identity infrastructure built for trusted, privacy-preserving enterprise applications. JMDT powers and secures the ecosystem's flagship decentralized applications, including SuperJ, Hercules, and Poseidon, which collectively serve an ecosystem of over 20 million users and more than 40 enterprise customers. The token facilitates decentralized identity, enterprise data processing, Layer 2 execution, and network validation across the Truth Layer. JMDT employs Asynchronous Validation Consensus (AVC), using Verifiable Random Function (VRF)-based validator selection to decentralize block validation and strengthen network security.
JMDT haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|02-11 14:20:00
|Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
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