Launchpool

Ulduz layihələrdən token qazanmaq üçün steyk edin.

Ümumi Mükafat Fondu (USDT)
1.239.239
Ümumi İştirakçı Sayı
89.361
Siyahıya Alınmış Layihələrin Sayı
15
EINSTEIN

EIN

Tamamlandı
Ümumi Airdroplar
28.000.000 EIN
Müsabiqə Dövrü
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Yeni İstifadəçilərə Özəl

USDT Fondu

EIN airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.

Tether
Təxmin edilən APR
80,24%
Ümumi Airdroplar
14.000.000 EIN
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
1.367.960 USDT
İştirakçılar
948

MX Fondu

EIN airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.

MX Token
Təxmin edilən APR
7,33%
Ümumi Airdroplar
7.000.000 EIN
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
7.628.495 MX
İştirakçılar
5.771

EIN Fondu

EIN airdrop qazanmaq üçün EIN steyk edin.

EINSTEIN
Təxmin edilən APR
2.995,28%
Ümumi Airdroplar
7.000.000 EIN
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
18.886.122 EIN
İştirakçılar
210
🔥 7.300.000.000 EIN: Mayninq Davam Edir! 🚀 1.000%+ APR
İndi Qoşulun
StablR USD

USDR

Tamamlandı
Ümumi Airdroplar
70.000 USDT
Müsabiqə Dövrü
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Yeni İstifadəçilərə Özəl

USDT Fondu

USDT airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.

Tether
Təxmin edilən APR
207,08%
Ümumi Airdroplar
50.000 USDT
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
1.781.074 USDT
İştirakçılar
1.141

MX Fondu

USDT airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.

MX Token
Təxmin edilən APR
7,18%
Ümumi Airdroplar
10.000 USDT
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
6.794.231 MX
İştirakçılar
5.149

USDR Fondu

USDT airdrop qazanmaq üçün USDR steyk edin.

StablR USD
Təxmin edilən APR
125,34%
Ümumi Airdroplar
10.000 USDT
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
710.609 USDR
İştirakçılar
697
StablR Euro

EURR

Tamamlandı
Ümumi Airdroplar
70.000 USDT
Müsabiqə Dövrü
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Yeni İstifadəçilərə Özəl

USDT Fondu

USDT airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.

Tether
Təxmin edilən APR
265,30%
Ümumi Airdroplar
50.000 USDT
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
1.273.366 USDT
İştirakçılar
906

MX Fondu

USDT airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.

MX Token
Təxmin edilən APR
7,38%
Ümumi Airdroplar
10.000 USDT
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
7.043.910 MX
İştirakçılar
5.229

EURR Fondu

USDT airdrop qazanmaq üçün EURR steyk edin.

StablR Euro
Təxmin edilən APR
179,68%
Ümumi Airdroplar
10.000 USDT
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
411.359 EURR
İştirakçılar
454
TRN

TRN

İlkin Siyahıyaalma
Tamamlandı
Ümumi Airdroplar
190.000 TRN
Müsabiqə Dövrü
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Yeni İstifadəçilərə Özəl

USDT Fondu

TRN airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.

Tether
Təxmin edilən APR
28,14%
Ümumi Airdroplar
95.000 TRN
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
1.569.907 USDT
İştirakçılar
917

TRN Fondu

TRN airdrop qazanmaq üçün TRN steyk edin.

TRN
Təxmin edilən APR
1.884,61%
Ümumi Airdroplar
95.000 TRN
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
314.040 TRN
İştirakçılar
702
EINSTEIN

EIN

İlkin Siyahıyaalma
Tamamlandı
Ümumi Airdroplar
42.500.000 EIN
Müsabiqə Dövrü
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Yeni İstifadəçilərə Özəl

USDT Fondu

EIN airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.

Tether
Təxmin edilən APR
113,39%
Ümumi Airdroplar
25.000.000 EIN
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
1.784.617 USDT
İştirakçılar
1.868

MX Fondu

EIN airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.

MX Token
Təxmin edilən APR
8,80%
Ümumi Airdroplar
17.500.000 EIN
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
8.019.955 MX
İştirakçılar
8.622
🔥 7.300.000.000 EIN: Mayninq Davam Edir! 🚀 1.000%+ APR
İndi Qoşulun
Bombie

BOMB

İlkin Siyahıyaalma
Tamamlandı
Ümumi Airdroplar
6.000.000 BOMB
Müsabiqə Dövrü
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Yeni İstifadəçilərə Özəl

USDT Fondu

BOMB airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.

Tether
Təxmin edilən APR
449,81%
Ümumi Airdroplar
4.000.000 BOMB
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
1.085.194 USDT
İştirakçılar
730

MX Fondu

BOMB airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.

MX Token
Təxmin edilən APR
22,01%
Ümumi Airdroplar
2.000.000 BOMB
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
4.399.152 MX
İştirakçılar
3.057
ICEBERG

ICEBERG

İlkin Siyahıyaalma
Tamamlandı
Ümumi Airdroplar
1.666.666.666 ICEBERG
Müsabiqə Dövrü
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Yeni İstifadəçilərə Özəl

ICEBERG Fondu

ICEBERG airdrop qazanmaq üçün ICEBERG steyk edin.

ICEBERG
Təxmin edilən APR
8.488,44%
Ümumi Airdroplar
833.333.333 ICEBERG
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
719.672.913 ICEBERG
İştirakçılar
240

MX Fondu

ICEBERG airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.

MX Token
Təxmin edilən APR
4,66%
Ümumi Airdroplar
833.333.333 ICEBERG
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
3.625.514 MX
İştirakçılar
2.759
Shardeum

SHM

İlkin Siyahıyaalma
Tamamlandı
Ümumi Airdroplar
63.360 SHM
Müsabiqə Dövrü
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Yeni İstifadəçilərə Özəl

USDT Fondu

SHM airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.

Tether
Təxmin edilən APR
600,58%
Ümumi Airdroplar
31.680 SHM
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
1.212.768 USDT
İştirakçılar
784

MX Fondu

SHM airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.

MX Token
Təxmin edilən APR
48,75%
Ümumi Airdroplar
31.680 SHM
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
5.397.116 MX
İştirakçılar
4.137
Balance

EPT

İlkin Siyahıyaalma
Tamamlandı
Ümumi Airdroplar
4.560.000 EPT
Müsabiqə Dövrü
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Yeni İstifadəçilərə Özəl

USDT Fondu

EPT airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.

Tether
Təxmin edilən APR
221,06%
Ümumi Airdroplar
2.300.000 EPT
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
1.955.829,733 USDT
İştirakçılar
1.204

MX Fondu

EPT airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.

MX Token
Təxmin edilən APR
14,02%
Ümumi Airdroplar
1.300.000 EPT
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
5.462.085,851 MX
İştirakçılar
4.243

EPT Fondu

EPT airdrop qazanmaq üçün EPT steyk edin.

Balance
Təxmin edilən APR
624,27%
Ümumi Airdroplar
960.000 EPT
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
18.864.827,814 EPT
İştirakçılar
393
Mantle

MNT

Tamamlandı
Ümumi Airdroplar
240.000 MNT
Müsabiqə Dövrü
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Yeni İstifadəçilərə Özəl

USDT Fondu

MNT airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.

Tether
Təxmin edilən APR
134,91%
Ümumi Airdroplar
48.000 MNT
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
2.757.307 USDT
İştirakçılar
1.730

MX Fondu

MNT airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.

MX Token
Təxmin edilən APR
34,49%
Ümumi Airdroplar
72.000 MNT
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
5.277.175 MX
İştirakçılar
4.523

MNT Fondu

MNT airdrop qazanmaq üçün MNT steyk edin.

Mantle
Təxmin edilən APR
96,05%
Ümumi Airdroplar
120.000 MNT
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
12.425.855 MNT
İştirakçılar
4.492
Kinto

KINTO

İlkin Siyahıyaalma
Tamamlandı
Ümumi Airdroplar
10.100 KINTO
Müsabiqə Dövrü
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Yeni İstifadəçilərə Özəl

USDT Fondu

KINTO airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.

Tether
Təxmin edilən APR
397,35%
Ümumi Airdroplar
5.100 KINTO
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
2.661.559,62 USDT
İştirakçılar
1.702

MX Fondu

KINTO airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.

MX Token
Təxmin edilən APR
32,26%
Ümumi Airdroplar
3.000 KINTO
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
6.137.476,3 MX
İştirakçılar
5.185

KINTO Fondu

KINTO airdrop qazanmaq üçün KINTO steyk edin.

Kinto
Təxmin edilən APR
3.934,48%
Ümumi Airdroplar
2.000 KINTO
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
6.405,9 KINTO
İştirakçılar
1.993
Term Finance

TERM

İlkin Siyahıyaalma
Tamamlandı
Ümumi Airdroplar
120.000 TERM
Müsabiqə Dövrü
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Yeni İstifadəçilərə Özəl

USDT Fondu

TERM airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.

Tether
Təxmin edilən APR
539,01%
Ümumi Airdroplar
60.000 TERM
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
1.028.611 USDT
İştirakçılar
819

MX Fondu

TERM airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.

MX Token
Təxmin edilən APR
27,00%
Ümumi Airdroplar
36.000 TERM
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
4.354.949 MX
İştirakçılar
3.418

TERM Fondu

TERM airdrop qazanmaq üçün TERM steyk edin.

Term Finance
Təxmin edilən APR
5.661,41%
Ümumi Airdroplar
24.000 TERM
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
78.460 TERM
İştirakçılar
1.531
Story

IP

İlkin Siyahıyaalma
Tamamlandı
Ümumi Airdroplar
60.000 IP
Müsabiqə Dövrü
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Yeni İstifadəçilərə Özəl

USDT Fondu

IP airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.

Tether
Təxmin edilən APR
185,52%
Ümumi Airdroplar
30.000 IP
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
3.489.508 USDT
İştirakçılar
2.402

MX Fondu

IP airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.

MX Token
Təxmin edilən APR
19,55%
Ümumi Airdroplar
18.000 IP
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
5.721.002 MX
İştirakçılar
4.981

IP Fondu

IP airdrop qazanmaq üçün IP steyk edin.

Story
Təxmin edilən APR
645,05%
Ümumi Airdroplar
12.000 IP
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
221.808 IP
İştirakçılar
1.866
Aptos

APT

Tamamlandı
Ümumi Airdroplar
30.500 APT
Müsabiqə Dövrü
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Yeni İstifadəçilərə Özəl

USDT Fondu

APT airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.

Tether
Təxmin edilən APR
260,38%
Ümumi Airdroplar
16.000 APT
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
6.176.889 USDT
İştirakçılar
3.734

MX Fondu

APT airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.

MX Token
Təxmin edilən APR
58,36%
Ümumi Airdroplar
11.500 APT
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
5.076.509 MX
İştirakçılar
3.901

APT Fondu

APT airdrop qazanmaq üçün APT steyk edin.

Aptos
Təxmin edilən APR
68,87%
Ümumi Airdroplar
3.000 APT
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
525.988 APT
İştirakçılar
2.460
Xterio

XTER

İlkin Siyahıyaalma
Tamamlandı
Ümumi Airdroplar
800.000 XTER
Müsabiqə Dövrü
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Yeni İstifadəçilərə Özəl

USDT Fondu

XTER airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.

Tether
Təxmin edilən APR
279,69%
Ümumi Airdroplar
400.000 XTER
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
8.436.874 USDT
İştirakçılar
5.642

MX Fondu

XTER airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.

MX Token
Təxmin edilən APR
47,02%
Ümumi Airdroplar
240.000 XTER
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
5.004.835 MX
İştirakçılar
3.627

XTER Fondu

XTER airdrop qazanmaq üçün XTER steyk edin.

Xterio
Təxmin edilən APR
1.335,95%
Ümumi Airdroplar
160.000 XTER
Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
1.008.964 XTER
İştirakçılar
2.698