EIN
- Ümumi Airdroplar
- 28.000.000 EIN
- Müsabiqə Dövrü
- 2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
USDT Fondu
EIN airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 14.000.000 EIN
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 1.367.960 USDT
- İştirakçılar
- 948
MX Fondu
EIN airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 7.000.000 EIN
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 7.628.495 MX
- İştirakçılar
- 5.771
EIN Fondu
EIN airdrop qazanmaq üçün EIN steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 7.000.000 EIN
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 18.886.122 EIN
- İştirakçılar
- 210
USDR
- Ümumi Airdroplar
- 70.000 USDT
- Müsabiqə Dövrü
- 2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
USDT Fondu
USDT airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 50.000 USDT
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 1.781.074 USDT
- İştirakçılar
- 1.141
MX Fondu
USDT airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 10.000 USDT
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 6.794.231 MX
- İştirakçılar
- 5.149
USDR Fondu
USDT airdrop qazanmaq üçün USDR steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 10.000 USDT
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 710.609 USDR
- İştirakçılar
- 697
EURR
- Ümumi Airdroplar
- 70.000 USDT
- Müsabiqə Dövrü
- 2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
USDT Fondu
USDT airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 50.000 USDT
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 1.273.366 USDT
- İştirakçılar
- 906
MX Fondu
USDT airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 10.000 USDT
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 7.043.910 MX
- İştirakçılar
- 5.229
EURR Fondu
USDT airdrop qazanmaq üçün EURR steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 10.000 USDT
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 411.359 EURR
- İştirakçılar
- 454
TRN
- Ümumi Airdroplar
- 190.000 TRN
- Müsabiqə Dövrü
- 2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
USDT Fondu
TRN airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 95.000 TRN
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 1.569.907 USDT
- İştirakçılar
- 917
TRN Fondu
TRN airdrop qazanmaq üçün TRN steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 95.000 TRN
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 314.040 TRN
- İştirakçılar
- 702
EIN
- Ümumi Airdroplar
- 42.500.000 EIN
- Müsabiqə Dövrü
- 2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
USDT Fondu
EIN airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 25.000.000 EIN
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 1.784.617 USDT
- İştirakçılar
- 1.868
MX Fondu
EIN airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 17.500.000 EIN
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 8.019.955 MX
- İştirakçılar
- 8.622
BOMB
- Ümumi Airdroplar
- 6.000.000 BOMB
- Müsabiqə Dövrü
- 2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
USDT Fondu
BOMB airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 4.000.000 BOMB
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 1.085.194 USDT
- İştirakçılar
- 730
MX Fondu
BOMB airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 2.000.000 BOMB
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 4.399.152 MX
- İştirakçılar
- 3.057
ICEBERG
- Ümumi Airdroplar
- 1.666.666.666 ICEBERG
- Müsabiqə Dövrü
- 2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
ICEBERG Fondu
ICEBERG airdrop qazanmaq üçün ICEBERG steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 833.333.333 ICEBERG
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 719.672.913 ICEBERG
- İştirakçılar
- 240
MX Fondu
ICEBERG airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 833.333.333 ICEBERG
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 3.625.514 MX
- İştirakçılar
- 2.759
SHM
- Ümumi Airdroplar
- 63.360 SHM
- Müsabiqə Dövrü
- 2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
USDT Fondu
SHM airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 31.680 SHM
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 1.212.768 USDT
- İştirakçılar
- 784
MX Fondu
SHM airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 31.680 SHM
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 5.397.116 MX
- İştirakçılar
- 4.137
EPT
- Ümumi Airdroplar
- 4.560.000 EPT
- Müsabiqə Dövrü
- 2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
USDT Fondu
EPT airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 2.300.000 EPT
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 1.955.829,733 USDT
- İştirakçılar
- 1.204
MX Fondu
EPT airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 1.300.000 EPT
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 5.462.085,851 MX
- İştirakçılar
- 4.243
EPT Fondu
EPT airdrop qazanmaq üçün EPT steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 960.000 EPT
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 18.864.827,814 EPT
- İştirakçılar
- 393
MNT
- Ümumi Airdroplar
- 240.000 MNT
- Müsabiqə Dövrü
- 2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
USDT Fondu
MNT airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 48.000 MNT
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 2.757.307 USDT
- İştirakçılar
- 1.730
MX Fondu
MNT airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 72.000 MNT
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 5.277.175 MX
- İştirakçılar
- 4.523
MNT Fondu
MNT airdrop qazanmaq üçün MNT steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 120.000 MNT
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 12.425.855 MNT
- İştirakçılar
- 4.492
KINTO
- Ümumi Airdroplar
- 10.100 KINTO
- Müsabiqə Dövrü
- 2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
USDT Fondu
KINTO airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 5.100 KINTO
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 2.661.559,62 USDT
- İştirakçılar
- 1.702
MX Fondu
KINTO airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 3.000 KINTO
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 6.137.476,3 MX
- İştirakçılar
- 5.185
KINTO Fondu
KINTO airdrop qazanmaq üçün KINTO steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 2.000 KINTO
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 6.405,9 KINTO
- İştirakçılar
- 1.993
TERM
- Ümumi Airdroplar
- 120.000 TERM
- Müsabiqə Dövrü
- 2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
USDT Fondu
TERM airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 60.000 TERM
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 1.028.611 USDT
- İştirakçılar
- 819
MX Fondu
TERM airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 36.000 TERM
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 4.354.949 MX
- İştirakçılar
- 3.418
TERM Fondu
TERM airdrop qazanmaq üçün TERM steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 24.000 TERM
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 78.460 TERM
- İştirakçılar
- 1.531
IP
- Ümumi Airdroplar
- 60.000 IP
- Müsabiqə Dövrü
- 2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
USDT Fondu
IP airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 30.000 IP
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 3.489.508 USDT
- İştirakçılar
- 2.402
MX Fondu
IP airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 18.000 IP
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 5.721.002 MX
- İştirakçılar
- 4.981
IP Fondu
IP airdrop qazanmaq üçün IP steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 12.000 IP
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 221.808 IP
- İştirakçılar
- 1.866
APT
- Ümumi Airdroplar
- 30.500 APT
- Müsabiqə Dövrü
- 2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
USDT Fondu
APT airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 16.000 APT
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 6.176.889 USDT
- İştirakçılar
- 3.734
MX Fondu
APT airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 11.500 APT
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 5.076.509 MX
- İştirakçılar
- 3.901
APT Fondu
APT airdrop qazanmaq üçün APT steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 3.000 APT
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 525.988 APT
- İştirakçılar
- 2.460
XTER
- Ümumi Airdroplar
- 800.000 XTER
- Müsabiqə Dövrü
- 2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
USDT Fondu
XTER airdrop qazanmaq üçün USDT steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 400.000 XTER
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 8.436.874 USDT
- İştirakçılar
- 5.642
MX Fondu
XTER airdrop qazanmaq üçün MX steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 240.000 XTER
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 5.004.835 MX
- İştirakçılar
- 3.627
XTER Fondu
XTER airdrop qazanmaq üçün XTER steyk edin.
- Ümumi Airdroplar
- 160.000 XTER
- Ümumi Steyk Edilmiş Məbləğ
- 1.008.964 XTER
- İştirakçılar
- 2.698