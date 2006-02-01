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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Baza Ekosistem tokenləri

Baza Ekosistem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,493.2
+0.13%
+0.36%
+1.42%
$ 1.29T
$ 4.78K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00076
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
3
Solana
Solana
SOL
$ 77.54
+0.26%
+1.63%
+2.05%
$ 44.97B
$ 430.29K
4
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07022
+0.21%
+0.41%
-0.09%
$ 11.96B
$ 61.93M
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,504.1
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
6
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.77
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
7
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 64,445
+0.16%
+0.00%
+1.48%
$ 6.30B
$ 235.42M
8
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,917.19
0.00%
+0.01%
+1.62%
$ 4.62B
--
9
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.49B
$ 601.88K
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,086.49
0.00%
0.00%
+0.60%
$ 3.41B
$ 0.18
11
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004487
+0.40%
+1.33%
+0.72%
$ 2.65B
$ 125.95B
12
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.38M
13
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.1
+0.57%
-0.84%
-0.24%
$ 1.36B
$ 2.12K
14
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05707
-0.38%
+4.59%
+7.64%
$ 1.32B
$ 1.04M
15
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7769
+0.80%
+5.36%
+0.78%
$ 1.31B
$ 1.47M
16
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.19
+0.05%
-2.54%
+0.69%
$ 1.21B
$ 41.67K
17
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002596
+0.31%
+0.93%
-3.89%
$ 1.07B
$ 48.89B
18
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.05B
$ 1.30M
19
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2.0514
-0.05%
-7.79%
+3.15%
$ 1.01B
$ 49.38K
20
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 64,448
0.00%
0.00%
+1.09%
$ 899.45M
$ 2.13
21
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,064.79
+0.15%
+0.01%
+1.87%
$ 873.21M
$ 5.41K
22
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 872.66M
--
23
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08406
-0.26%
+0.48%
-2.35%
$ 781.23M
$ 2.94M
24
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 100.19
+0.17%
+0.02%
+2.02%
$ 772.83M
$ 9.89M
25
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,243.75
+0.18%
+0.01%
+1.79%
$ 718.28M
$ 340.67K
26
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.046
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 699.09M
--
27
GHO
GHO
GHO
$ 0.998364
0.00%
0.00%
0.00%
$ 697.86M
$ 4.57M
28
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 64,702
+0.13%
+0.00%
+1.31%
$ 663.34M
$ 881.04K
29
VVV
VVV
VVV
$ 14.034
-0.01%
-3.26%
+13.09%
$ 659.42M
$ 10.25K
30
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,145.47
+0.04%
+0.02%
+1.92%
$ 615.02M
$ 35.51K
31
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998692
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 550.74M
$ 108.90K
32
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.554
+0.58%
+6.45%
+7.26%
$ 546.09M
$ 599.83K
33
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 64,447
+0.15%
+0.00%
+1.61%
$ 545.23M
$ 7.86K
34
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 464.35M
$ 28.77M
35
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.4883
+0.14%
-0.02%
+28.59%
$ 429.32M
$ 4.53M
36
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,352
+0.19%
+0.00%
+1.41%
$ 417.17M
$ 12.97K
37
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4051
+0.30%
+0.15%
-1.10%
$ 385.53M
$ 1.30M
38
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5751
+0.31%
-1.08%
-1.14%
$ 377.48M
$ 207.47K
39
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,186.23
+0.18%
+0.01%
+1.98%
$ 365.25M
$ 6.29M
40
Curve
Curve
CRV
$ 0.2393
+0.59%
-1.00%
-5.32%
$ 361.89M
$ 1.47M
41
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 356.06M
$ 144.56K
42
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.413
+0.07%
+0.64%
+1.00%
$ 335.46M
$ 444.17K
43
apxUSD
apxUSD
APXUSD
$ 0.933794
+0.42%
-0.00%
-1.36%
$ 302.69M
$ 1.27M
44
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3225
+0.31%
+2.03%
+2.32%
$ 299.97M
$ 208.58K
45
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8474
-0.33%
+8.71%
+2.47%
$ 290.97M
$ 583.74K
46
tBTC
tBTC
TBTC
$ 64,431
+0.15%
+0.00%
+1.37%
$ 290.34M
$ 1.09M
47
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.66186
+1.19%
+4.39%
-6.48%
$ 276.10M
$ 1.11M
48
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.23526
-0.14%
+20.68%
+64.78%
$ 235.08M
$ 1.61M
49
Gate Wrapped BTC
Gate Wrapped BTC
GTBTC
$ 64,691
+0.12%
+0.00%
+1.36%
$ 223.94M
$ 69.14K
50
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.3
+0.62%
-3.64%
-3.85%
$ 221.96M
$ 292.97K

Tez-tez verilən suallar

Baza Ekosistem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Baza Ekosistem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1,546 tokenləri və ümumi $1496.02B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Baza Ekosistem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Baza Ekosistem tokenləri arasında CATA son 24 saat ərzində 582.40% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Baza Ekosistem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1,546 Baza Ekosistem tokeni izləyir. Populyar Baza Ekosistem tokenlərinə BTC, USDC, SOL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Baza Ekosistem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Baza Ekosistem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1496.02B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Baza Ekosistem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.