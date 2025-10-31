Bugünkü canlı JDcom qiyməti 33.36 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində JDON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də JDON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı JDcom qiyməti 33.36 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində JDON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də JDON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

JDcom Logosu

JDcom qiyməti(JDON)

1 JDON / USD Canlı Qiyməti:

$33,36
$33,36$33,36
-0,17%1D
USD
JDcom (JDON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:35:14 (UTC+8)

JDcom (JDON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 33,1
$ 33,1$ 33,1
24 saat Aşağı
$ 34,77
$ 34,77$ 34,77
24 saat Yüksək

$ 33,1
$ 33,1$ 33,1

$ 34,77
$ 34,77$ 34,77

$ 36,90868486875765
$ 36,90868486875765$ 36,90868486875765

$ 30,590269632126216
$ 30,590269632126216$ 30,590269632126216

-0,60%

-0,16%

+0,45%

+0,45%

JDcom (JDON) canlı qiyməti $ 33,36. JDON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 33,1 və ən yüksək $ 34,77 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. JDON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 36,90868486875765, ən aşağı qiyməti isə $ 30,590269632126216 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, JDON son bir saat ərzində -0,60%, 24 saat ərzində -0,16% və son 7 gündə isə +0,45% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

JDcom (JDON) Bazar Məlumatları

No.2174

$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M

$ 59,66K
$ 59,66K$ 59,66K

$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M

30,08K
30,08K 30,08K

30.075,03742856
30.075,03742856 30.075,03742856

ETH

JDcom üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,00M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 59,66K təşkil edir. JDON üzrə dövriyyədə olan təklif 30,08K, ümumi təklif isə 30075.03742856 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,00M təşkil edir.

JDcom (JDON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün JDcom qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0568-0,16%
30 Gün$ -1,53-4,39%
60 Gün$ +13,36+66,80%
90 Gün$ +13,36+66,80%
Bugünkü JDcom Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün JDON $ -0,0568 (-0,16%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

JDcom 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -1,53 (-4,39%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

JDcom 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə JDON $ +13,36 (+66,80%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

JDcom 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +13,36 (+66,80%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

JDcom (JDON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi JDcom Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

JDcom (JDON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

JDcom MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC JDcom investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- JDON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə JDcom haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız JDcom satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

JDcom Qiymət Proqnozu (USD)

JDcom (JDON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? JDcom (JDON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? JDcom üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

JDcom qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

JDcom (JDON) Tokenomikası

JDcom (JDON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. JDON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

JDcom (JDON) necə alınır?

Necə JDcom alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım JDcom Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

JDON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 JDcom(JDON) / VND
877.868,4
1 JDcom(JDON) / AUD
A$50,7072
1 JDcom(JDON) / GBP
25,3536
1 JDcom(JDON) / EUR
28,6896
1 JDcom(JDON) / USD
$33,36
1 JDcom(JDON) / MYR
RM139,7784
1 JDcom(JDON) / TRY
1.401,7872
1 JDcom(JDON) / JPY
¥5.104,08
1 JDcom(JDON) / ARS
ARS$47.999,7024
1 JDcom(JDON) / RUB
2.667,132
1 JDcom(JDON) / INR
2.956,6968
1 JDcom(JDON) / IDR
Rp546.885,1584
1 JDcom(JDON) / PHP
1.962,9024
1 JDcom(JDON) / EGP
￡E.1.575,2592
1 JDcom(JDON) / BRL
R$179,4768
1 JDcom(JDON) / CAD
C$46,3704
1 JDcom(JDON) / BDT
4.078,5936
1 JDcom(JDON) / NGN
48.277,5912
1 JDcom(JDON) / COP
$129.302,0256
1 JDcom(JDON) / ZAR
R.575,7936
1 JDcom(JDON) / UAH
1.400,7864
1 JDcom(JDON) / TZS
T.Sh.81.965,52
1 JDcom(JDON) / VES
Bs7.372,56
1 JDcom(JDON) / CLP
$31.425,12
1 JDcom(JDON) / PKR
Rs9.412,8576
1 JDcom(JDON) / KZT
17.697,48
1 JDcom(JDON) / THB
฿1.077,8616
1 JDcom(JDON) / TWD
NT$1.025,1528
1 JDcom(JDON) / AED
د.إ122,4312
1 JDcom(JDON) / CHF
Fr26,688
1 JDcom(JDON) / HKD
HK$258,8736
1 JDcom(JDON) / AMD
֏12.771,5424
1 JDcom(JDON) / MAD
.د.م308,9136
1 JDcom(JDON) / MXN
$618,1608
1 JDcom(JDON) / SAR
ريال125,1
1 JDcom(JDON) / ETB
Br5.129,1
1 JDcom(JDON) / KES
KSh4.309,7784
1 JDcom(JDON) / JOD
د.أ23,65224
1 JDcom(JDON) / PLN
122,0976
1 JDcom(JDON) / RON
лв146,4504
1 JDcom(JDON) / SEK
kr314,5848
1 JDcom(JDON) / BGN
лв56,0448
1 JDcom(JDON) / HUF
Ft11.194,6152
1 JDcom(JDON) / CZK
701,2272
1 JDcom(JDON) / KWD
د.ك10,20816
1 JDcom(JDON) / ILS
108,42
1 JDcom(JDON) / BOB
Bs230,5176
1 JDcom(JDON) / AZN
56,712
1 JDcom(JDON) / TJS
SM306,912
1 JDcom(JDON) / GEL
90,4056
1 JDcom(JDON) / AOA
Kz30.577,4424
1 JDcom(JDON) / BHD
.د.ب12,54336
1 JDcom(JDON) / BMD
$33,36
1 JDcom(JDON) / DKK
kr215,172
1 JDcom(JDON) / HNL
L876,0336
1 JDcom(JDON) / MUR
1.517,2128
1 JDcom(JDON) / NAD
$574,4592
1 JDcom(JDON) / NOK
kr335,268
1 JDcom(JDON) / NZD
$58,0464
1 JDcom(JDON) / PAB
B/.33,36
1 JDcom(JDON) / PGK
K140,7792
1 JDcom(JDON) / QAR
ر.ق121,4304
1 JDcom(JDON) / RSD
дин.3.377,3664
1 JDcom(JDON) / UZS
soʻm401.927,6184
1 JDcom(JDON) / ALL
L2.789,8968
1 JDcom(JDON) / ANG
ƒ59,7144
1 JDcom(JDON) / AWG
ƒ60,048
1 JDcom(JDON) / BBD
$66,72
1 JDcom(JDON) / BAM
KM56,0448
1 JDcom(JDON) / BIF
Fr98.678,88
1 JDcom(JDON) / BND
$43,368
1 JDcom(JDON) / BSD
$33,36
1 JDcom(JDON) / JMD
$5.333,9304
1 JDcom(JDON) / KHR
133.975,7616
1 JDcom(JDON) / KMF
Fr14.111,28
1 JDcom(JDON) / LAK
725.217,3768
1 JDcom(JDON) / LKR
රු10.155,1176
1 JDcom(JDON) / MDL
L563,1168
1 JDcom(JDON) / MGA
Ar149.596,248
1 JDcom(JDON) / MOP
P266,88
1 JDcom(JDON) / MVR
510,408
1 JDcom(JDON) / MWK
MK57.916,6296
1 JDcom(JDON) / MZN
MT2.131,704
1 JDcom(JDON) / NPR
रु4.732,4496
1 JDcom(JDON) / PYG
236.589,12
1 JDcom(JDON) / RWF
Fr48.405,36
1 JDcom(JDON) / SBD
$274,5528
1 JDcom(JDON) / SCR
469,7088
1 JDcom(JDON) / SRD
$1.292,7
1 JDcom(JDON) / SVC
$291,9
1 JDcom(JDON) / SZL
L574,4592
1 JDcom(JDON) / TMT
m116,76
1 JDcom(JDON) / TND
د.ت98,01168
1 JDcom(JDON) / TTD
$225,8472
1 JDcom(JDON) / UGX
Sh116.226,24
1 JDcom(JDON) / XAF
Fr18.881,76
1 JDcom(JDON) / XCD
$90,072
1 JDcom(JDON) / XOF
Fr18.881,76
1 JDcom(JDON) / XPF
Fr3.436,08
1 JDcom(JDON) / BWP
P447,024
1 JDcom(JDON) / BZD
$67,0536
1 JDcom(JDON) / CVE
$3.173,2032
1 JDcom(JDON) / DJF
Fr5.904,72
1 JDcom(JDON) / DOP
$2.140,7112
1 JDcom(JDON) / DZD
د.ج4.335,7992
1 JDcom(JDON) / FJD
$75,3936
1 JDcom(JDON) / GNF
Fr290.065,2
1 JDcom(JDON) / GTQ
Q255,5376
1 JDcom(JDON) / GYD
$6.983,2488
1 JDcom(JDON) / ISK
kr4.170

JDcom Mənbəyi

JDcom haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi JDcom Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: JDcom Haqqında Digər Suallar

Bugünkü JDcom (JDON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı JDON qiyməti 33,36 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
JDON / USD cari qiyməti nədir?
JDON / USD cari qiyməti $ 33,36 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
JDcom üçün bazar dəyəri nədir?
JDON üçün bazar dəyəri $ 1,00M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
JDON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
JDON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 30,08K USD təşkil edir.
JDON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
JDON ATH qiyməti olan 36,90868486875765 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı JDON qiyməti (ATL) nədir?
JDON ATL qiyməti olan 30,590269632126216 USD dəyərinə endi.
JDON ticarət həcmi nədir?
JDON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 59,66K USD.
JDON bu il daha da yüksələcək?
JDON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün JDON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:35:14 (UTC+8)

JDcom (JDON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

JDON / USD Kalkulyatoru

Miqdar

JDON
JDON
USD
USD

1 JDON = 33,36 USD

JDON Ticarəti Edin

JDON/USDT
$33,36
$33,36$33,36
-0,26%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

