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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Ondo Tokenləşdirilmiş Aktivlər tokenləri

Ondo Tokenləşdirilmiş Aktivlər sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
SOON
SOON
SOON
$ 0.2003
-0.50%
+2.98%
-4.66%
$ 103.07M
$ 370.74K
2
$ 71.95
0.00%
-1.26%
-1.92%
$ 101.16M
$ 1.75K
3
$ 954.36
+1.44%
-2.38%
+3.07%
$ 70.47M
$ 80.90
4
$ 777.75
0.00%
-0.16%
-0.33%
$ 69.98M
$ 72.22
5
$ 220.48
+0.36%
-0.23%
-2.09%
$ 53.06M
$ 270.90
6
$ 774.68
+0.01%
-0.10%
-1.00%
$ 42.88M
$ 87.31
7
$ 720.71
+0.15%
-0.50%
-1.47%
$ 36.29M
$ 110.16
8
$ 27.2
-0.51%
-4.36%
-8.01%
$ 26.44M
$ 2.31K
9
$ 57.79
+0.33%
-2.12%
-1.60%
$ 26.04M
$ 2.80K
10
$ 238.95
+0.57%
-3.48%
-3.11%
$ 25.44M
$ 287.91
11
$ 343.08
-0.04%
+0.17%
-0.83%
$ 23.83M
$ 171.16
12
$ 336.61
-0.05%
-0.91%
+1.78%
$ 21.17M
$ 180.77
13
$ 85.55
+0.19%
+0.76%
-0.44%
$ 18.92M
$ 669.13
14
$ 102.42
-0.14%
-1.20%
-1.45%
$ 17.34M
$ 572.50
15
$ 88.13
+0.15%
+0.63%
-0.33%
$ 14.99M
$ 660.48
16
$ 100.87
-0.06%
-0.08%
-0.40%
$ 14.27M
$ 556.70
17
$ 480.04
-0.03%
-0.62%
-3.61%
$ 14.09M
$ 123.23
18
$ 311.32
+0.10%
+1.11%
+2.23%
$ 13.78M
$ 181.13
19
$ 82.25
-0.10%
-0.76%
-0.35%
$ 13.04M
$ 681.46
20
$ 17.75
0.00%
-2.52%
-1.93%
$ 12.87M
$ 2.99K
21
$ 169.98
+0.22%
-0.19%
-0.49%
$ 12.78M
$ 343.17
22
$ 96.04
+0.18%
-2.85%
-5.18%
$ 12.00M
$ 647.39
23
$ 109.65
-0.35%
-0.99%
-2.16%
$ 11.45M
$ 515.08
24
$ 111.59
+0.04%
+0.46%
+0.21%
$ 11.19M
$ 513.80
25
$ 419.1
-0.15%
-0.99%
-3.43%
$ 10.22M
$ 135.14
26
$ 482.91
+0.06%
-1.52%
-2.41%
$ 9.92M
$ 122.26
27
$ 82.1
-0.39%
-0.61%
-0.84%
$ 9.86M
$ 715.17
28
$ 93.27
+0.08%
-3.62%
-3.93%
$ 9.56M
$ 940.28
29
$ 495.82
-0.06%
+0.03%
-0.97%
$ 9.41M
$ 113.75
30
$ 67.01
+0.04%
-0.52%
-1.36%
$ 7.46M
$ 841.49
31
$ 260.33
+0.06%
+0.35%
-2.70%
$ 7.12M
$ 211.24
32
$ 253.81
-0.24%
-2.73%
-9.00%
$ 6.99M
$ 237.37
33
$ 72.81
+0.29%
-1.44%
-4.39%
$ 6.73M
$ 803.58
34
$ 1,658.03
+2.00%
-2.41%
+20.66%
$ 6.36M
$ 58.33
35
$ 146.68
-0.18%
-1.86%
-3.91%
$ 6.33M
$ 388.89
36
$ 366.78
-0.09%
-1.06%
-9.54%
$ 6.32M
$ 152.31
37
$ 543.97
-0.35%
-1.84%
-7.14%
$ 6.26M
$ 110.42
38
$ 229.32
-0.49%
-0.02%
+0.11%
$ 5.65M
$ 233.89
39
$ 140.9
-0.05%
-3.85%
-10.23%
$ 5.64M
$ 410.81
40
$ 142.9
-0.29%
-0.87%
-2.06%
$ 5.53M
$ 2.10K
41
$ 1,239.42
+0.13%
+2.43%
+0.34%
$ 5.40M
$ 51.42
42
$ 98.24
+0.15%
-0.09%
-0.92%
$ 4.78M
$ 570.10
43
$ 619.93
0.00%
+0.90%
+0.19%
$ 4.75M
$ 89.42
44
$ 60.7
0.00%
+0.78%
+4.39%
$ 4.50M
$ 917.53
45
$ 90.88
+0.10%
+0.95%
+2.29%
$ 4.11M
$ 620.02
46
$ 91.35
-0.25%
-3.58%
-8.38%
$ 4.07M
$ 663.66
47
$ 170.11
-0.10%
-1.54%
-1.79%
$ 3.89M
$ 359.37
48
$ 303
-0.20%
-0.80%
-1.03%
$ 3.52M
$ 188.99
49
$ 1,806.37
-0.24%
-1.07%
-1.27%
$ 3.50M
$ 31.71
50
$ 29.13
-0.07%
+0.69%
+3.23%
$ 3.47M
$ 1.89K

Tez-tez verilən suallar

Ondo Tokenləşdirilmiş Aktivlər tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Ondo Tokenləşdirilmiş Aktivlər tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 226 tokenləri və ümumi $1.04B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Ondo Tokenləşdirilmiş Aktivlər tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Ondo Tokenləşdirilmiş Aktivlər tokenləri arasında MRKON son 24 saat ərzində 5.64% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Ondo Tokenləşdirilmiş Aktivlər tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 226 Ondo Tokenləşdirilmiş Aktivlər tokeni izləyir. Populyar Ondo Tokenləşdirilmiş Aktivlər tokenlərinə SOON, CRCLON, MUON daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Ondo Tokenləşdirilmiş Aktivlər kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Ondo Tokenləşdirilmiş Aktivlər tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.04B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Ondo Tokenləşdirilmiş Aktivlər sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.