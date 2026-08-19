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Bugünkü canlı Singularry AI qiyməti 0,00902 AZN təşkil edir.SINGULARRY bazar həddi 0 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində SINGULARRY - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı Singularry AI qiyməti 0,00902 AZN təşkil edir.SINGULARRY bazar həddi 0 AZN təşkil edir. Azərbaycan ərazisində SINGULARRY - AZN qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!

SINGULARRY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SINGULARRY Qiymət Məlumatları

SINGULARRY nədir

SINGULARRY Whitepaper

SINGULARRY Rəsmi Veb-saytı

SINGULARRY Tokenomikası

SINGULARRY Qiymət Proqnozu

SINGULARRY Qiymət Tarixçəsi

SINGULARRY Alış Bələdçisi

SINGULARRY / Fiat Valyuta Çevirən

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Singularry AI qiyməti(SINGULARRY)

1 SINGULARRY / AZN Canlı Qiyməti:

₼0,015334
₼0,015334₼0,015334
-1,42%1D
AZN
Singularry AI (SINGULARRY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 15:47:08 (UTC+8)

Singularry AI bugünkü qiyməti

Bu gün canlı Singularry AI (SINGULARRY) qiyməti son 24 saat ərzində olan 1,42% dəyişkənlik ilə ₼ 0,00902 təşkil edir. Cari SINGULARRY - AZN konvertasiya dərəcəsi SINGULARRY üzrə ₼ 0,00902 təşkil edir.

Singularry AI hazırda ₼ 0,00 bazar kapitallaşması ilə #4367 sıradadır və 0,00 SINGULARRY dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində SINGULARRY bazar aktivliyini əks etdirən ₼ 0,00895 (aşağı) və ₼ 0,00923 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi ₼ 0,088419213613027459, ən aşağı isə ₼ 0,00967073272942335 təşkil edir.

Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində SINGULARRY son bir saatda -0,12% və son 7 gündə -8,71% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi ₼ 4,07K səviyyəsinə çatıb.

Singularry AI (SINGULARRY) Bazar Məlumatları

No.4367

₼ 0,00
₼ 0,00₼ 0,00

₼ 4,07K
₼ 4,07K₼ 4,07K

₼ 9,02M
₼ 9,02M₼ 9,02M

0,00
0,00 0,00

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

0,00%

BSC

Singularry AI üzrə cari Bazar Dəyəri ₼ 0,00 və 24 saatlıq ticarət həcmi ₼ 4,07K təşkil edir. SINGULARRY üzrə dövriyyədə olan təklif 0,00, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) ₼ 9,02M təşkil edir.

Singularry AI qiymət tarixçəsi AZN

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
₼ 0,00895
₼ 0,00895₼ 0,00895
24 saat Aşağı
₼ 0,00923
₼ 0,00923₼ 0,00923
24 saat Yüksək

₼ 0,00895
₼ 0,00895₼ 0,00895

₼ 0,00923
₼ 0,00923₼ 0,00923

₼ 0,088419213613027459
₼ 0,088419213613027459₼ 0,088419213613027459

₼ 0,00967073272942335
₼ 0,00967073272942335₼ 0,00967073272942335

-0,12%

-1,42%

-8,71%

-8,71%

Singularry AI (SINGULARRY) Qiymət Tarixçəsi AZN

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Singularry AI qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (AZN)Dəyişiklik (%)
Bu gün₼ -0,0002209-1,42%
30 Gün₼ -0,00479-34,69%
60 Gün₼ -0,01649-64,65%
90 Gün₼ -0,01098-54,90%
Bugünkü Singularry AI Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün SINGULARRY ₼ -0,0002209 (-1,42%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Singularry AI 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət ₼ -0,00479 (-34,69%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Singularry AI 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə SINGULARRY ₼ -0,01649 (-64,65%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Singularry AI 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət ₼ -0,01098 (-54,90%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Singularry AI (SINGULARRY) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Singularry AI Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Singularry AI üzrə Qiymət proqnozu

2030-cu il üçün Singularry AI (SINGULARRY) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, SINGULARRY üçün 2030-cu il hədəf qiyməti ₼ -- və artım faizi 0,00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün Singularry AI (SINGULARRY) qiymət proqnozu

2040-cı ildə Singularry AI qiymətinin potensial olaraq 0,00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti ₼ -- səviyyəsinə çata bilər.

MEXC alətləri
Real vaxt rejimli vəziyyət proqnozları və daha fərdiləşdirilmiş təhlil üçün istifadəçilər MEXC-nin Qiymət Proqnozu Alətindən və AI Bazar analizindən istifadə edə bilərlər.
Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın.
2026–2027 ilində Singularry AI qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? Singularry AI Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə SINGULARRY qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.

Azərbaycan ərazisində Singularry AI almaq və investisiya qoymaq qaydası

Singularry AI ilə başlamağa hazırsınız? MEXC-də SINGULARRY almaq tez baş tutur və yeni başlayanlar üçün əlverişlidir. İlk alışınızı etdikdən sonra dərhal treydinqə başlaya bilərsiniz. Daha çox məlumat əldə etmək üçün Singularry AI almaq qaydası ilə bağlı tam təlimata nəzər salın. Aşağıda Singularry AI (SINGULARRY) alış səyahətinizə başlamağınıza kömək edəcək 5 addımlı qısa icmal verilmişdir.

1-ci Addım

Hesab Yaradın və KYC Təsdiqləməsini Tamamlayın.

İlk olaraq, MEXC-də hesab yaradın və KYC təsdiqləməsini tamamlayın. Bunu MEXC-in rəsmi veb-saytında və ya MEXC Tətbiqi vasitəsilə telefon nömrəniz və ya e-poçt ünvanınızla edə bilərsiniz.
2-ci Addım

Pul Kisənizə USDT, USDC və ya USDE Əlavə Edin.

USDT, USDC və USDE MEXC-də ticarəti asanlaşdırır. USDT, USDC və USDE-ni bank transferi, OTC və ya P2P ticarət vasitəsilə ala bilərsiniz.
3-cü Addım

Spot Ticarət Səhifəsinə Keçin.

MEXC veb-saytında yuxarı paneldə Spot bölməsinə klikləyin və istədiyiniz tokenləri axtarın.
4-cü Addım

Tokenlərinizi Seçin

Mövcud -- ədəddən çox token ilə Bitcoin, Ethereum və trend olan tokenləri asanlıqla ala bilərsiniz.
5-ci Addım

Satınalmanızı Tamamlayın

Tokenlərin məbləğini və ya yerli valyutanızdakı ekvivalentini daxil edin. Alın seçiminə kliklədikdən sonra Singularry AI dərhal pul kisənizə köçürüləcək.
Necə Singularry AI (SINGULARRY) Alınır Təlimatı

Singularry AI ilə edə biləcəkləriniz

Singularry AI sahibliyi sizə sadəcə alış və saxlama baxımından daha çox fürsətdən yararlanmağa imkan verir. Siz yüzlərlə bazarda BTC ticarəti edə, elastik steykinq və əmanət məhsulları vasitəsilə passiv mükafatlar qazana və ya aktivlərinizi artırmaq üçün peşəkar treydinq alətlərindən istifadə edə bilərsiniz. İstər başlanğıc, istərsə də peşəkar, təcrübəli investor olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC kriptovalyuta potensialınızı maksimum dərəcədə artırmağı asanlaşdırır. Aşağıda Bitcoin tokenlərinizdən maksimum yararlana biləcəyiniz ən yaxşı dörd yol verilmişdir

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Singularry AI (SINGULARRY) Nədir?

Singularry AI is a DeFAI SuperApp on BNB Chain combining AI-powered DeFi automation, a non-custodial smart wallet, AI/NFA agents, launchpad functionality, yield strategies, token discovery, and integrations across major BNB Chain DeFi protocols.

Singularry AI Mənbəyi

Singularry AI haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Singularry AI Veb-saytı
Block Explorer

Kateqoriya :

AI AgentsAI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Singularry AI Haqqında Digər Suallar

Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-19 15:47:08 (UTC+8)

Singularry AI (SINGULARRY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
02-11 14:20:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir

Singularry AI haqqında daha çox məlumat əldə edin

SINGULARRY USDT (Fyuçers Ticarəti)

Leverecli SINGULARRY uzun və ya qısa mövqeyi açın. MEXC-də SINGULARRY USDT Fyuçers ticarətini kəşf edin və bazar dalğalanmalarından faydalanın.

MEXC-də Singularry AI (SINGULARRY) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Singularry AI qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
SINGULARRY/USDT
₼0,015334
₼0,015334₼0,015334
-1,42%
448.64K (USDT)

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Basecat

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₼0,016388
₼0,016388₼0,016388

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₼0,0651593
₼0,0651593₼0,0651593

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₼0,12172
₼0,12172₼0,12172

-6,80%

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₼0,0005474
₼0,0005474₼0,0005474

+28,80%

Bitway

Bitway

BTW

₼1,0731811
₼1,0731811₼1,0731811

+62,98%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

₼0,00023154
₼0,00023154₼0,00023154

+60,23%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₼0,460105
₼0,460105₼0,460105

+18,30%

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

SINGULARRY / AZN Kalkulyatoru

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AZN

1 SINGULARRY = 0,015334 AZN