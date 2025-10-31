Bugünkü canlı Cisco Systems qiyməti 73.06 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CSCOON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CSCOON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Cisco Systems qiyməti 73.06 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CSCOON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CSCOON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Cisco Systems qiyməti(CSCOON)

1 CSCOON / USD Canlı Qiyməti:

$73,06
$73,06
+0,31%1D
USD
Cisco Systems (CSCOON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:21:24 (UTC+8)

Cisco Systems (CSCOON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 71,3
$ 71,3
24 saat Aşağı
$ 73,71
$ 73,71
24 saat Yüksək

$ 71,3
$ 71,3$ 71,3

$ 73,71
$ 73,71$ 73,71

$ 73,218238346442
$ 73,218238346442$ 73,218238346442

$ 66,14352617950215
$ 66,14352617950215$ 66,14352617950215

-0,50%

+0,31%

+3,45%

+3,45%

Cisco Systems (CSCOON) canlı qiyməti $ 73,06. CSCOON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 71,3 və ən yüksək $ 73,71 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CSCOON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 73,218238346442, ən aşağı qiyməti isə $ 66,14352617950215 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CSCOON son bir saat ərzində -0,50%, 24 saat ərzində +0,31% və son 7 gündə isə +3,45% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Cisco Systems (CSCOON) Bazar Məlumatları

No.1901

$ 1,82M
$ 1,82M$ 1,82M

$ 57,90K
$ 57,90K$ 57,90K

$ 1,82M
$ 1,82M$ 1,82M

24,86K
24,86K 24,86K

24.860,5994552
24.860,5994552 24.860,5994552

ETH

Cisco Systems üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,82M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 57,90K təşkil edir. CSCOON üzrə dövriyyədə olan təklif 24,86K, ümumi təklif isə 24860.5994552 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,82M təşkil edir.

Cisco Systems (CSCOON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Cisco Systems qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,2258+0,31%
30 Gün$ +4,77+6,98%
60 Gün$ +33,06+82,65%
90 Gün$ +33,06+82,65%
Bugünkü Cisco Systems Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün CSCOON $ +0,2258 (+0,31%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Cisco Systems 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +4,77 (+6,98%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Cisco Systems 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə CSCOON $ +33,06 (+82,65%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Cisco Systems 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +33,06 (+82,65%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Cisco Systems (CSCOON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Cisco Systems Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Cisco Systems (CSCOON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Cisco Systems MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Cisco Systems investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- CSCOON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Cisco Systems haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Cisco Systems satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Cisco Systems Qiymət Proqnozu (USD)

Cisco Systems (CSCOON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Cisco Systems (CSCOON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Cisco Systems üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Cisco Systems qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Cisco Systems (CSCOON) Tokenomikası

Cisco Systems (CSCOON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CSCOON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Cisco Systems (CSCOON) necə alınır?

Necə Cisco Systems alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Cisco Systems Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

CSCOON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Cisco Systems(CSCOON) / VND
1.922.573,9
1 Cisco Systems(CSCOON) / AUD
A$111,0512
1 Cisco Systems(CSCOON) / GBP
55,5256
1 Cisco Systems(CSCOON) / EUR
62,8316
1 Cisco Systems(CSCOON) / USD
$73,06
1 Cisco Systems(CSCOON) / MYR
RM306,1214
1 Cisco Systems(CSCOON) / TRY
3.069,9812
1 Cisco Systems(CSCOON) / JPY
¥11.178,18
1 Cisco Systems(CSCOON) / ARS
ARS$105.121,6504
1 Cisco Systems(CSCOON) / RUB
5.841,147
1 Cisco Systems(CSCOON) / INR
6.475,3078
1 Cisco Systems(CSCOON) / IDR
Rp1.197.704,7264
1 Cisco Systems(CSCOON) / PHP
4.298,8504
1 Cisco Systems(CSCOON) / EGP
￡E.3.449,8932
1 Cisco Systems(CSCOON) / BRL
R$393,0628
1 Cisco Systems(CSCOON) / CAD
C$101,5534
1 Cisco Systems(CSCOON) / BDT
8.932,3156
1 Cisco Systems(CSCOON) / NGN
105.730,2402
1 Cisco Systems(CSCOON) / COP
$283.177,6376
1 Cisco Systems(CSCOON) / ZAR
R.1.261,0156
1 Cisco Systems(CSCOON) / UAH
3.067,7894
1 Cisco Systems(CSCOON) / TZS
T.Sh.179.508,42
1 Cisco Systems(CSCOON) / VES
Bs16.146,26
1 Cisco Systems(CSCOON) / CLP
$68.822,52
1 Cisco Systems(CSCOON) / PKR
Rs20.614,6096
1 Cisco Systems(CSCOON) / KZT
38.758,33
1 Cisco Systems(CSCOON) / THB
฿2.360,5686
1 Cisco Systems(CSCOON) / TWD
NT$2.245,1338
1 Cisco Systems(CSCOON) / AED
د.إ268,1302
1 Cisco Systems(CSCOON) / CHF
Fr58,448
1 Cisco Systems(CSCOON) / HKD
HK$566,9456
1 Cisco Systems(CSCOON) / AMD
֏27.970,2904
1 Cisco Systems(CSCOON) / MAD
.د.م676,5356
1 Cisco Systems(CSCOON) / MXN
$1.353,8018
1 Cisco Systems(CSCOON) / SAR
ريال273,975
1 Cisco Systems(CSCOON) / ETB
Br11.232,975
1 Cisco Systems(CSCOON) / KES
KSh9.438,6214
1 Cisco Systems(CSCOON) / JOD
د.أ51,79954
1 Cisco Systems(CSCOON) / PLN
267,3996
1 Cisco Systems(CSCOON) / RON
лв320,7334
1 Cisco Systems(CSCOON) / SEK
kr688,9558
1 Cisco Systems(CSCOON) / BGN
лв123,4714
1 Cisco Systems(CSCOON) / HUF
Ft24.524,7808
1 Cisco Systems(CSCOON) / CZK
1.536,4518
1 Cisco Systems(CSCOON) / KWD
د.ك22,35636
1 Cisco Systems(CSCOON) / ILS
237,445
1 Cisco Systems(CSCOON) / BOB
Bs504,8446
1 Cisco Systems(CSCOON) / AZN
124,202
1 Cisco Systems(CSCOON) / TJS
SM672,152
1 Cisco Systems(CSCOON) / GEL
197,9926
1 Cisco Systems(CSCOON) / AOA
Kz66.966,0654
1 Cisco Systems(CSCOON) / BHD
.د.ب27,47056
1 Cisco Systems(CSCOON) / BMD
$73,06
1 Cisco Systems(CSCOON) / DKK
kr471,237
1 Cisco Systems(CSCOON) / HNL
L1.918,5556
1 Cisco Systems(CSCOON) / MUR
3.322,7688
1 Cisco Systems(CSCOON) / NAD
$1.258,0932
1 Cisco Systems(CSCOON) / NOK
kr734,253
1 Cisco Systems(CSCOON) / NZD
$127,1244
1 Cisco Systems(CSCOON) / PAB
B/.73,06
1 Cisco Systems(CSCOON) / PGK
K308,3132
1 Cisco Systems(CSCOON) / QAR
ر.ق265,9384
1 Cisco Systems(CSCOON) / RSD
дин.7.396,5944
1 Cisco Systems(CSCOON) / UZS
soʻm880.240,7614
1 Cisco Systems(CSCOON) / ALL
L6.110,0078
1 Cisco Systems(CSCOON) / ANG
ƒ130,7774
1 Cisco Systems(CSCOON) / AWG
ƒ131,508
1 Cisco Systems(CSCOON) / BBD
$146,12
1 Cisco Systems(CSCOON) / BAM
KM122,7408
1 Cisco Systems(CSCOON) / BIF
Fr216.111,48
1 Cisco Systems(CSCOON) / BND
$94,978
1 Cisco Systems(CSCOON) / BSD
$73,06
1 Cisco Systems(CSCOON) / JMD
$11.681,5634
1 Cisco Systems(CSCOON) / KHR
293.413,3436
1 Cisco Systems(CSCOON) / KMF
Fr30.904,38
1 Cisco Systems(CSCOON) / LAK
1.588.260,8378
1 Cisco Systems(CSCOON) / LKR
රු22.240,1946
1 Cisco Systems(CSCOON) / MDL
L1.233,2528
1 Cisco Systems(CSCOON) / MGA
Ar327.622,958
1 Cisco Systems(CSCOON) / MOP
P584,48
1 Cisco Systems(CSCOON) / MVR
1.117,818
1 Cisco Systems(CSCOON) / MWK
MK126.840,1966
1 Cisco Systems(CSCOON) / MZN
MT4.668,534
1 Cisco Systems(CSCOON) / NPR
रु10.364,2916
1 Cisco Systems(CSCOON) / PYG
518.141,52
1 Cisco Systems(CSCOON) / RWF
Fr106.010,06
1 Cisco Systems(CSCOON) / SBD
$601,2838
1 Cisco Systems(CSCOON) / SCR
1.028,6848
1 Cisco Systems(CSCOON) / SRD
$2.831,075
1 Cisco Systems(CSCOON) / SVC
$639,275
1 Cisco Systems(CSCOON) / SZL
L1.258,0932
1 Cisco Systems(CSCOON) / TMT
m255,71
1 Cisco Systems(CSCOON) / TND
د.ت214,65028
1 Cisco Systems(CSCOON) / TTD
$494,6162
1 Cisco Systems(CSCOON) / UGX
Sh254.541,04
1 Cisco Systems(CSCOON) / XAF
Fr41.351,96
1 Cisco Systems(CSCOON) / XCD
$197,262
1 Cisco Systems(CSCOON) / XOF
Fr41.351,96
1 Cisco Systems(CSCOON) / XPF
Fr7.525,18
1 Cisco Systems(CSCOON) / BWP
P979,004
1 Cisco Systems(CSCOON) / BZD
$146,8506
1 Cisco Systems(CSCOON) / CVE
$6.949,4672
1 Cisco Systems(CSCOON) / DJF
Fr12.931,62
1 Cisco Systems(CSCOON) / DOP
$4.688,2602
1 Cisco Systems(CSCOON) / DZD
د.ج9.494,147
1 Cisco Systems(CSCOON) / FJD
$165,1156
1 Cisco Systems(CSCOON) / GNF
Fr635.256,7
1 Cisco Systems(CSCOON) / GTQ
Q559,6396
1 Cisco Systems(CSCOON) / GYD
$15.293,6498
1 Cisco Systems(CSCOON) / ISK
kr9.132,5

Cisco Systems Mənbəyi

Cisco Systems haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Cisco Systems Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Cisco Systems Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Cisco Systems (CSCOON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CSCOON qiyməti 73,06 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CSCOON / USD cari qiyməti nədir?
CSCOON / USD cari qiyməti $ 73,06 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Cisco Systems üçün bazar dəyəri nədir?
CSCOON üçün bazar dəyəri $ 1,82M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CSCOON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CSCOON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 24,86K USD təşkil edir.
CSCOON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CSCOON ATH qiyməti olan 73,218238346442 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CSCOON qiyməti (ATL) nədir?
CSCOON ATL qiyməti olan 66,14352617950215 USD dəyərinə endi.
CSCOON ticarət həcmi nədir?
CSCOON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 57,90K USD.
CSCOON bu il daha da yüksələcək?
CSCOON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CSCOON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:21:24 (UTC+8)

