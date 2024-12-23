سعر zKML (ZKML)
سعر zKML (ZKML) المباشر لليوم هو USD 0.316054. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.57M. يتم تحديث سعر ZKML مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق zKML الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 273.97K
- تغيير سعر zKML خلال اليوم هو -13.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 96.43M
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خلال اليوم، كان سعر zKML مقابل USD هو $ -0.0505141164855773 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر zKML مقابل USD هو $ +0.2486951808 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر zKML مقابل USD هو $ +0.3951785929 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر zKML مقابل USD هو $ +0.1212436308596944 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0505141164855773
|-13.78%
|30 يوم
|$ +0.2486951808
|+78.69%
|60 يوم
|$ +0.3951785929
|+125.04%
|90 يوم
|$ +0.1212436308596944
|+62.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر zKML: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.23%
-13.78%
-39.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
zKML is a groundbreaking crypto project revolutionizing digital privacy and security through innovative solutions. At its core, zKML prioritizes user privacy and security, offering cutting-edge technologies to safeguard digital interactions. Our flagship offerings include the zKOS operating system and Mobile-zKOS, designed to ensure secure communication on both desktop and mobile devices. Core Principles: At zKML, we adhere to stringent principles centered around user privacy and security. Our core values include: Privacy First: We believe in empowering users with complete control over their digital footprint, ensuring that their personal information remains confidential and secure. Security by Design: Our solutions are meticulously crafted to provide robust security measures, safeguarding users against digital threats and vulnerabilities. Innovation: We continuously push the boundaries of technology, leveraging advanced cryptographic techniques to deliver state-of-the-art solutions.
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