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سعر zKML (ZKML) المباشر لليوم هو USD 0.316054 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.57M . يتم تحديث سعر ZKML مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق zKML الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 273.97K - تغيير سعر zKML خلال اليوم هو -13.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 96.43M

أداء سعر zKML (ZKML) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر zKML مقابل USD هو $ -0.0505141164855773 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر zKML مقابل USD هو $ +0.2486951808 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر zKML مقابل USD هو $ +0.3951785929 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر zKML مقابل USD هو $ +0.1212436308596944 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0505141164855773 -13.78% 30 يوم $ +0.2486951808 +78.69% 60 يوم $ +0.3951785929 +125.04% 90 يوم $ +0.1212436308596944 +62.24%

تحليل سعر zKML (ZKML)

اكتشف أحدث تحليلات سعر zKML: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.294745$ 0.294745 $ 0.294745 24 ساعة مرتفع $ 0.366568$ 0.366568 $ 0.366568 عالية طوال الوقت $ 0.825871$ 0.825871 $ 0.825871 تغير السعر (1 ساعة) -1.23% تغير السعر (1يوم) -13.78% تغير السعر (7 أيام) -39.41%

معلومات سوق zKML (ZKML)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: