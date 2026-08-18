سعر zkLink اليوم

السعر المباشر لمشروع zkLink (ZKL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.97% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZKL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ZKL.

يحتل zkLink حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 125,042، مع عرض متداول قدره 603.33M ZKL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZKL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.750654، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZKL بمقدار +2.33% خلال الساعة الماضية و-0.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 97.11K.

معلومات سوق zkLink (ZKL)

القيمة السوقية $ 125.04K$ 125.04K $ 125.04K الحجم (24 ساعة) $ 97.11K$ 97.11K $ 97.11K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 207.25K$ 207.25K $ 207.25K إمداد دورة التداول 603.33M 603.33M 603.33M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ zkLink هي $ 125.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 97.11K. العرض المتداول لـ ZKL يبلغ 603.33M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 207.25K.