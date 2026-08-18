شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر zkLink المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ ZKL هي 125,042 USD. تابع تحديثات أسعار ZKL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر zkLink المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ ZKL هي 125,042 USD. تابع تحديثات أسعار ZKL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ZKL

معلومات سعر ZKL

ما هو ZKL

الوثيقة البيضاء لـ ZKL

الموقع الرسمي لـ ZKL

اقتصاد توكن ZKL

توقعات سعر ZKL

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار zkLink

سعر zkLink (ZKL)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ZKL إلى USD:

$0.00020733
$0.00020733$0.00020733
+0.02%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار zkLink (ZKL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:30:02 (UTC+8)

سعر zkLink اليوم

السعر المباشر لمشروع zkLink (ZKL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.97% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZKL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ZKL.

يحتل zkLink حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 125,042، مع عرض متداول قدره 603.33M ZKL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZKL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.750654، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZKL بمقدار +2.33% خلال الساعة الماضية و-0.84% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 97.11K.

معلومات سوق zkLink (ZKL)

$ 125.04K
$ 125.04K$ 125.04K

$ 97.11K
$ 97.11K$ 97.11K

$ 207.25K
$ 207.25K$ 207.25K

603.33M
603.33M 603.33M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ zkLink هي $ 125.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 97.11K. العرض المتداول لـ ZKL يبلغ 603.33M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 207.25K.

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.750654
$ 0.750654$ 0.750654

$ 0
$ 0$ 0

+2.33%

+1.97%

-0.84%

-0.84%

سجل سعر zkLink (ZKL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر zkLink مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر zkLink مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر zkLink مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر zkLink مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+1.97%
30 يوم$ 0-8.92%
60 يوم$ 0-40.53%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار zkLink

zkLink (ZKL) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ZKL في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرzkLink (ZKL) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر zkLink نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر zkLink الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ZKL للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار zkLink.

MEXC هي منصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها المنصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

نبذة عن zkLink

ما هو تداول zkLink الآن؟

السعر الحالي: $، مع حركة سعرية بلغت 1.96% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

هل يجذب ZKL اهتمام المؤسسات؟

يمكن استنتاج مشاركة المؤسسات من ارتفاع حجم التداول ($--)، والاستقرار في السيولة، والأداء السعري المستدام على المدى الطويل مقارنةً بزملائه من فئة Smart Contract Platform,Ethereum Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),Layer 3 (L3),zkLink Nova Ecosystem,OKX Ventures Portfolio,CoinList Launchpad.

ما مدى سيولة سوق zkLink؟

إن درجة السيولة البالغة --/100 توحي بعمق سوقي قوي، مما يتيح تنفيذ الأوامر الكبيرة بكفاءة عبر البورصات.

ماذا تشير المعروض المتداول عن ZKL؟

مع وجود 603329365.0 من الرموز، تؤثر ديناميكيات المعروض على التقييم على المدى الطويل، خاصةً خلال دورات تراكم أو توزيع المؤسسات.

كيف يقارن zkLink بذروته التاريخية؟

إن ذروته ATH البالغة $0.750654 وذروته ATL البالغة $ توفران نقاط مرجعية لتقييم المخاطر من قبل المؤسسات.

ما مدى نشاط تداول zkLink اليوم؟

) سجل حجم تداول يومي بلغ $--، وهي مقياس مهم للمؤسسات عند تقييم استراتيجيات الدخول.

كيف يؤثر -- على اهتمام المؤسسات؟

) يمكن أن تؤثر استقرار -- وقابلية توسعها ونظامها البيئي للمطورين بشكل كبير على كيفية تقييم المستثمرين الكبار لجدوى zkLink على المدى الطويل.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول zkLink

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:30:02 (UTC+8)

تحديثات zkLink (ZKL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن zkLink

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.2960
$0.2960$0.2960

+886.66%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01486
$0.01486$0.01486

+6.14%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.038464
$0.038464$0.038464

+8.74%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06883
$0.06883$0.06883

-0.24%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.2960
$0.2960$0.2960

+886.66%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0004321
$0.0004321$0.0004321

+198.00%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.2098
$1.2098$1.2098

+42.16%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.038464
$0.038464$0.038464

+8.74%

Humanity

Humanity

H

$0.12302
$0.12302$0.12302

+6.09%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعد

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعدHawkish Feds ضد ETF المتصاعد

تدفقات ETF بقيمة 172M$ قبل NFP: إشارة أم فخ؟