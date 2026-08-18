سعر zkCLOB اليوم

السعر المباشر لمشروع zkCLOB (Z) اليوم هو $ 0.00197414، مع تغير بنسبة 0.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل Z الحالي إلى USD هو $ 0.00197414 لكل Z.

يحتل zkCLOB حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 88,646، مع عرض متداول قدره 44.90M Z. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول Z بين $ 0.00196823 (أدنى) و$ 0.0020339 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.078908، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00190867.

على المدى القصير، تحرك Z بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و+0.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.99K.

معلومات سوق zkCLOB (Z)

القيمة السوقية $ 88.65K$ 88.65K $ 88.65K الحجم (24 ساعة) $ 2.99K$ 2.99K $ 2.99K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 151.26K$ 151.26K $ 151.26K إمداد دورة التداول 44.90M 44.90M 44.90M إجمالي العرض 76,618,059.44962475 76,618,059.44962475 76,618,059.44962475

القيمة السوقية الحالية لـ zkCLOB هي $ 88.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.99K. العرض المتداول لـ Z يبلغ 44.90M، مع إجمالي عرض 76618059.44962475. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 151.26K.