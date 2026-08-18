سعر ZINC اليوم

السعر المباشر لمشروع ZINC (ZINC) اليوم هو $ 0.943517، مع تغير بنسبة 1.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZINC الحالي إلى USD هو $ 0.943517 لكل ZINC.

يحتل ZINC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 170,913، مع عرض متداول قدره 181.13K ZINC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZINC بين $ 0.888491 (أدنى) و$ 1.008 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 26.16، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.625313.

على المدى القصير، تحرك ZINC بمقدار +0.39% خلال الساعة الماضية و-10.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 14.99K.

معلومات سوق ZINC (ZINC)

القيمة السوقية $ 170.91K$ 170.91K $ 170.91K الحجم (24 ساعة) $ 14.99K$ 14.99K $ 14.99K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 363.29K$ 363.29K $ 363.29K إمداد دورة التداول 181.13K 181.13K 181.13K إجمالي العرض 385,000.0 385,000.0 385,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ZINC هي $ 170.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 14.99K. العرض المتداول لـ ZINC يبلغ 181.13K، مع إجمالي عرض 385000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 363.29K.