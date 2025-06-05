سعر ZenMemory AI (ZMEN)
سعر ZenMemory AI (ZMEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.77K. يتم تحديث سعر ZMEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZenMemory AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ZenMemory AI خلال اليوم هو -0.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر ZenMemory AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZenMemory AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZenMemory AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZenMemory AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.74%
|30 يوم
|$ 0
|-29.78%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZenMemory AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.74%
-14.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ZenMemory is an AI memory infrastructure powered by the Model Context Protocol (MCP). It enables any AI system to store, retrieve, and share contextual memory securely and transparently. Every meaningful moment you share is transformed into a structured, tokenized memory block. Instead of extracting value from users, ZenMemory rewards them. Turning memories into a sustainable source of ownership and income.
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