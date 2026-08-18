سعر ZENIX اليوم

السعر المباشر لمشروع ZENIX (ZENIX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZENIX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ZENIX.

يحتل ZENIX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,256.42، مع عرض متداول قدره 50.00B ZENIX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZENIX بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZENIX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ZENIX (ZENIX)

القيمة السوقية $ 18.26K$ 18.26K $ 18.26K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.26K$ 18.26K $ 18.26K إمداد دورة التداول 50.00B 50.00B 50.00B إجمالي العرض 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0 50,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ZENIX هي $ 18.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZENIX يبلغ 50.00B، مع إجمالي عرض 50000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.26K.