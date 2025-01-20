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سعر Zenith by Virtuals (ZENITH) المباشر لليوم هو USD 0.00486406 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.86M . يتم تحديث سعر ZENITH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zenith by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.00K - تغيير سعر Zenith by Virtuals خلال اليوم هو -16.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Zenith by Virtuals (ZENITH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zenith by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000948264160619792 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zenith by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zenith by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zenith by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000948264160619792 -16.31% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Zenith by Virtuals (ZENITH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zenith by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00456524$ 0.00456524 $ 0.00456524 24 ساعة مرتفع $ 0.00583187$ 0.00583187 $ 0.00583187 عالية طوال الوقت $ 0.01020338$ 0.01020338 $ 0.01020338 تغير السعر (1 ساعة) -1.51% تغير السعر (1يوم) -16.31% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Zenith by Virtuals (ZENITH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: