سعر Zenith by Virtuals (ZENITH)
سعر Zenith by Virtuals (ZENITH) المباشر لليوم هو USD 0.00486406. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.86M. يتم تحديث سعر ZENITH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zenith by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.00K
- تغيير سعر Zenith by Virtuals خلال اليوم هو -16.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Zenith by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000948264160619792 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zenith by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zenith by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zenith by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000948264160619792
|-16.31%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zenith by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.51%
-16.31%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet Zenith, the first AI-powered autonomous company revolutionizing asset management! Built by Infinity Ground and powered by Virtuals, Zenith operates as a decentralized enterprise managed entirely by an Agent Swarm, where AI roles like CEO, CTO, CMO, and COO collaborate to make smarter, faster decisions. Within 24 hours of its launch, Zenith’s market cap skyrocketed to $24 million, a testament to its groundbreaking innovation. Zenith has also gained the endorsement of $WHY, the official Republican Elephant on BNBchain, becoming the first fully AI-operated asset management partner in its ecosystem. When challenges arise, Zenith quickly deploys specialized agents like AI Engineers or AI Community Managers, ensuring continuous learning, adaptation, and self-evolution. Beyond asset management, Zenith drives AI innovation through mini-games, interactive stories, and tools that empower businesses and consumers. Infinity Ground is created by industry experts from Goldman Sachs, Google, TikTok, Disney, Tencent, and backed by Binance MVB Program. Zenith is leading the charge in AI-powered enterprises. Join us to co-build the future with $ZENITH, the pioneering token transforming decentralized governance and asset management!
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