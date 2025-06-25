سعر ZELIX (ZELIX)
سعر ZELIX (ZELIX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 102.42K. يتم تحديث سعر ZELIX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZELIX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ZELIX خلال اليوم هو +4.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.64B
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خلال اليوم، كان سعر ZELIX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZELIX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZELIX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZELIX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.93%
|30 يوم
|$ 0
|-35.49%
|60 يوم
|$ 0
|-64.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZELIX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
+4.93%
-1.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ZELIX is a decentralized Multi-metaverse. ZELIX is a link that integrates or expands all members of the metaverse community. ZELIX team will build a multi-metaverse to integrate various metaverse. ZELIX team will build game, economy, culture, and communication platform in ZELIX metaverse using technologies of ZELIX team's VR (virtual reality) and AR (augmented reality) production know-how, facial recognition technology, and VR game to provide users more advanced experience In addition, instead of staying in one metaverse world, it is linked with several metaverses. You will be able to enjoy a variety of content. A myriad of NFT LANDs over ZELIX Metaverse, NFTs which users are making, and materials required for production, all are deeply and sophisticatedly interconnected with ZELIX Metaverse economic activities, and just like in reality, users engaged in the activities can receive rewards which can generate profits. ZELIX Metaverse is not a place where assets are merely consumed but it also offers luxurious environment where you can acquire assets through the Metaverse activities.
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