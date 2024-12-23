سعر Zazu (ZAZU)
سعر Zazu (ZAZU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 220.38K. يتم تحديث سعر ZAZU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zazu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.20K
- تغيير سعر Zazu خلال اليوم هو -9.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر Zazu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zazu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zazu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zazu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.96%
|30 يوم
|$ 0
|-74.55%
|60 يوم
|$ 0
|-84.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zazu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.88%
-9.96%
-44.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Staring cat meme but Wait I'm goated. The Zazu Cat Meme Project is a fun and creative initiative that combines humor, art, and blockchain technology. The project features the confident and sassy Zazu cat from Disney's The Lion King and allows users to create, share, and vote on memes. With a focus on community engagement and creativity, the project aims to bring people together and provide a lighthearted entertainment experience. At the heart of the project is the ZAZU coin, which is used to create and share memes, vote on popular memes, and participate in community activities. Users can earn rewards and badges for creating and sharing popular memes, and climb the ranks to become the ultimate Zazu cat meme master.
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