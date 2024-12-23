سعر Zaibot (ZAI)
سعر Zaibot (ZAI) المباشر لليوم هو USD 0.01442192. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 291.33K. يتم تحديث سعر ZAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zaibot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.56K
- تغيير سعر Zaibot خلال اليوم هو -0.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 20.26M
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خلال اليوم، كان سعر Zaibot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zaibot مقابل USD هو $ -0.0058183563 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zaibot مقابل USD هو $ -0.0037739511 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zaibot مقابل USD هو $ -0.006286459755307774 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.29%
|30 يوم
|$ -0.0058183563
|-40.34%
|60 يوم
|$ -0.0037739511
|-26.16%
|90 يوم
|$ -0.006286459755307774
|-30.35%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zaibot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.68%
-0.29%
-31.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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