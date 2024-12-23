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سعر Zaibot (ZAI) المباشر لليوم هو USD 0.01442192 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 291.33K . يتم تحديث سعر ZAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zaibot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.56K - تغيير سعر Zaibot خلال اليوم هو -0.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 20.26M

أداء سعر Zaibot (ZAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zaibot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zaibot مقابل USD هو $ -0.0058183563 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zaibot مقابل USD هو $ -0.0037739511 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zaibot مقابل USD هو $ -0.006286459755307774 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.29% 30 يوم $ -0.0058183563 -40.34% 60 يوم $ -0.0037739511 -26.16% 90 يوم $ -0.006286459755307774 -30.35%

تحليل سعر Zaibot (ZAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zaibot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01405373$ 0.01405373 $ 0.01405373 24 ساعة مرتفع $ 0.01597976$ 0.01597976 $ 0.01597976 عالية طوال الوقت $ 0.545121$ 0.545121 $ 0.545121 تغير السعر (1 ساعة) +1.68% تغير السعر (1يوم) -0.29% تغير السعر (7 أيام) -31.16%

معلومات سوق Zaibot (ZAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: