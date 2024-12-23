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سعر Yup (YUP) المباشر لليوم هو USD 0.01078194 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 472.91K . يتم تحديث سعر YUP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yup الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.88K - تغيير سعر Yup خلال اليوم هو +1.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 43.86M

أداء سعر Yup (YUP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yup مقابل USD هو $ +0.00012784 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yup مقابل USD هو $ -0.0041786820 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yup مقابل USD هو $ -0.0063588927 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yup مقابل USD هو $ -0.018123442826283705 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00012784 +1.20% 30 يوم $ -0.0041786820 -38.75% 60 يوم $ -0.0063588927 -58.97% 90 يوم $ -0.018123442826283705 -62.69%

تحليل سعر Yup (YUP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yup: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0105508$ 0.0105508 $ 0.0105508 24 ساعة مرتفع $ 0.01076987$ 0.01076987 $ 0.01076987 عالية طوال الوقت $ 15.55$ 15.55 $ 15.55 تغير السعر (1 ساعة) +0.78% تغير السعر (1يوم) +1.20% تغير السعر (7 أيام) -14.77%

معلومات سوق Yup (YUP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: