سعر Yup (YUP)
سعر Yup (YUP) المباشر لليوم هو USD 0.01078194. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 472.91K. يتم تحديث سعر YUP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Yup الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.88K
- تغيير سعر Yup خلال اليوم هو +1.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 43.86M
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خلال اليوم، كان سعر Yup مقابل USD هو $ +0.00012784 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Yup مقابل USD هو $ -0.0041786820 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Yup مقابل USD هو $ -0.0063588927 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Yup مقابل USD هو $ -0.018123442826283705 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00012784
|+1.20%
|30 يوم
|$ -0.0041786820
|-38.75%
|60 يوم
|$ -0.0063588927
|-58.97%
|90 يوم
|$ -0.018123442826283705
|-62.69%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Yup: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.78%
+1.20%
-14.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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€0.010242843
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₺0.3794164686
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₹0.9163570806
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