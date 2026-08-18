سعر yuki اليوم

السعر المباشر لمشروع yuki (YUKI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YUKI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل YUKI.

يحتل yuki حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 33,537، مع عرض متداول قدره 774.95M YUKI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YUKI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك YUKI بمقدار +0.19% خلال الساعة الماضية و+8.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق yuki (YUKI)

القيمة السوقية $ 33.54K$ 33.54K $ 33.54K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 43.28K$ 43.28K $ 43.28K إمداد دورة التداول 774.95M 774.95M 774.95M إجمالي العرض 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ yuki هي $ 33.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YUKI يبلغ 774.95M، مع إجمالي عرض 900000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 43.28K.