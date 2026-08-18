سعر YOINK اليوم

السعر المباشر لمشروع YOINK (YOINK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.90% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YOINK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل YOINK.

يحتل YOINK حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,000، مع عرض متداول قدره 926.57M YOINK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YOINK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك YOINK بمقدار -1.90% خلال الساعة الماضية و-66.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق YOINK (YOINK)

القيمة السوقية $ 22.00K$ 22.00K $ 22.00K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.00K$ 22.00K $ 22.00K إمداد دورة التداول 926.57M 926.57M 926.57M إجمالي العرض 926,566,055.3294237 926,566,055.3294237 926,566,055.3294237

القيمة السوقية الحالية لـ YOINK هي $ 22.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YOINK يبلغ 926.57M، مع إجمالي عرض 926566055.3294237. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.00K.