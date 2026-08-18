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سعر YieldFi yBTC المباشر اليوم هو 64,815 USD. القيمة السوقية لـ YBTC هي 1,020,747 USD. تابع تحديثات أسعار YBTC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر YieldFi yBTC المباشر اليوم هو 64,815 USD. القيمة السوقية لـ YBTC هي 1,020,747 USD. تابع تحديثات أسعار YBTC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن YBTC

معلومات سعر YBTC

ما هو YBTC

الوثيقة البيضاء لـ YBTC

الموقع الرسمي لـ YBTC

اقتصاد توكن YBTC

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سعر YieldFi yBTC (YBTC)

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السعر المباشر لـ 1 YBTC إلى USD:

$64,815
$64,815$64,815
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار YieldFi yBTC (YBTC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:22:58 (UTC+8)

سعر YieldFi yBTC اليوم

السعر المباشر لمشروع YieldFi yBTC (YBTC) اليوم هو $ 64,815، مع تغير بنسبة 0.96% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YBTC الحالي إلى USD هو $ 64,815 لكل YBTC.

يحتل YieldFi yBTC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,020,747، مع عرض متداول قدره 15.75 YBTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YBTC بين $ 63,985 (أدنى) و$ 65,298 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 98,324، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 61,198.

على المدى القصير، تحرك YBTC بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و+0.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق YieldFi yBTC (YBTC)

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

15.75
15.75 15.75

15.74871200940631
15.74871200940631 15.74871200940631

القيمة السوقية الحالية لـ YieldFi yBTC هي $ 1.02M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ YBTC يبلغ 15.75، مع إجمالي عرض 15.74871200940631. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.02M.

سجل سعر YieldFi yBTC بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 63,985
$ 63,985$ 63,985
24 ساعة منخفض
$ 65,298
$ 65,298$ 65,298
24 ساعة مرتفع

$ 63,985
$ 63,985$ 63,985

$ 65,298
$ 65,298$ 65,298

$ 98,324
$ 98,324$ 98,324

$ 61,198
$ 61,198$ 61,198

+0.07%

+0.96%

+0.03%

+0.03%

سجل سعر YieldFi yBTC (YBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر YieldFi yBTC مقابل USD هو $ +618.1 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر YieldFi yBTC مقابل USD هو $ -568.7840325000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر YieldFi yBTC مقابل USD هو $ +1,482.9866445000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر YieldFi yBTC مقابل USD هو $ +0.386475230305 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +618.1+0.96%
30 يوم$ -568.7840325000-0.87%
60 يوم$ +1,482.9866445000+2.29%
90 يوم$ +0.386475230305+0.00%

توقعات أسعار YieldFi yBTC

YieldFi yBTC (YBTC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف YBTC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرYieldFi yBTC (YBTC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر YieldFi yBTC نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر YieldFi yBTC الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار YBTC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار YieldFi yBTC.

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نبذة عن YieldFi yBTC

ما هو السعر المباشر لـ YieldFi yBTC؟

يبلغ التقييم الحالي $64815، مظهرًا تحركًا في السعر بنسبة 0.96% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كيف يؤثر معنويات السوق على YBTC؟

تتشكل المعنويات بتأثير الظروف الاقتصادية الكلية وأخبار الصناعة والتطورات في منظومة --. غالبًا ما ترتبط المعنويات الإيجابية بارتفاع حجم التداول وزيادة الأسعار على المدى القصير.

ما هي القيمة السوقية لـ YieldFi yBTC وترتيبها العالمي؟

مع رأس مال سوقي يبلغ $1020747، تحتل YieldFi yBTC المرتبة #--، مما يبرز تأثيرها وحجمها ضمن السوق الأوسع.

كيف تبدو نشاطات التداول الأخيرة؟

سجلت YBTC حجم تداول بلغ $-- خلال 24 ساعة، مما يدل على مستوى المشاركة الفعالة من قبل المتداولين العالميين.

ما مدى تقلب YBTC اليوم؟

يُقاس تقلب الرمز المميز بنسبة --%، مما يساعد المتداولين على تقييم ما إذا كان السوق يشهد استقرارًا أم تقلبات سريعة.

ما هو نطاق التداول خلال الـ 24 ساعة اليوم؟

تحرك السعر بين $63985 و$65298، مما يشير إلى قوة السعر خلال اليوم.

ما العوامل طويلة الأجل التي تؤثر على YieldFi yBTC؟

تشمل هذه العوامل المعروض المتداول (15.74871200940631 رمز)، واتجاهات التبني داخل Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Tokens، والجاذبية العامة لشبكة --.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول YieldFi yBTC

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 12:22:58 (UTC+8)

تحديثات YieldFi yBTC (YBTC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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