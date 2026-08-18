سعر YieldFi yBTC اليوم

السعر المباشر لمشروع YieldFi yBTC (YBTC) اليوم هو $ 64,815، مع تغير بنسبة 0.96% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل YBTC الحالي إلى USD هو $ 64,815 لكل YBTC.

يحتل YieldFi yBTC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,020,747، مع عرض متداول قدره 15.75 YBTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول YBTC بين $ 63,985 (أدنى) و$ 65,298 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 98,324، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 61,198.

على المدى القصير، تحرك YBTC بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و+0.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق YieldFi yBTC (YBTC)

القيمة السوقية $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M إمداد دورة التداول 15.75 15.75 15.75 إجمالي العرض 15.74871200940631 15.74871200940631 15.74871200940631

القيمة السوقية الحالية لـ YieldFi yBTC هي $ 1.02M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ YBTC يبلغ 15.75، مع إجمالي عرض 15.74871200940631. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.02M.