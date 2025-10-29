معلومات سعر Yield Optimizer EUR (YOEUR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24 ساعة منخفض $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 24 ساعة مرتفع $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 عالية طوال الوقت $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 أدنى سعر $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -0.11% تغير السعر (7 أيام) +0.52% تغير السعر (7 أيام) +0.52%

سعر Yield Optimizer EUR (YOEUR) في الوقت الحقيقي هو $1.17. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YOEUR بين أدنى سعر $ 1.17 وأعلى سعر $ 1.18، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYOEUR على الإطلاق هو $ 1.19، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.15.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YOEUR +0.08% على مدار الساعة الماضية، -0.11% على مدار 24 ساعة، و +0.52% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Yield Optimizer EUR (YOEUR)

القيمة السوقية $ 101.08K$ 101.08K $ 101.08K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 101.08K$ 101.08K $ 101.08K إمداد دورة التداول 86.07K 86.07K 86.07K إجمالي العرض 86,071.0 86,071.0 86,071.0

القيمة السوقية الحالية لـ Yield Optimizer EUR هي $ 101.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YOEUR يبلغ 86.07K، مع إجمالي عرض 86071.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 101.08K.